В Испании по запросу США задержан россиянин

В аэропорту испанской Валенсии по запросу США задержали россиянина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Мадриде. Задержанного уже посетил сотрудник генконсульства. Причины задержания россиянина неизвестны.

«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин»,— заявили в посольстве. Диппредставительство отметило, что делом задержанного занимается местный адвокат. «Посольство внимательно следит за развитием ситуации»,— говорится в сообщении.