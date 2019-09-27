В Рязани убили 91-летнего ветерана с супругой

В Рязани неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения и его супругу 1930 года рождения. Их тела обнаружили вечером 26 сентября в собственной квартире, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

Следователи провели осмотр квартиры и прилегающей местности, в рамках расследования назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы. Проверяются различные версии убийства, в том числе связанные с корыстным мотивом. Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР под контролем руководителя управления Владимира Никешкина.

По данным местных СМИ, убитым является подполковник в отставке Павел Макеев. Он родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Александр Тихонов, Ярославль