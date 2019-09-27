Помпео после встречи с Лавровым выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога

Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил уверенность а продолжении конструктивного диалога, несмотря на имеющиеся противоречия. Он отметил, что с российским коллегой они обсудили двусторонние вопросы и ряд глобальных проблем, включая контроль над вооружениями.

«Хотя у нас есть области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь вперед. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова»,— написал господин Помпео в Twitter.

Напомним, что встреча Майк Помпео и Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке продлилась менее часа. Во время протокольной части, политики обошлись без заявлений, они пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Главы МИДов не стали комментировать и итоги встречи.

Позже в МИД РФ сообщили, что господин Лавров обратил внимание на неприемлемость действий США по отказу в визах представителям России. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы по урегулированию ситуации на корейском полуострове, в Афганистане, Украине, регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее в интервью “Ъ” Сергей Лавров отметил, что российская сторона «резко отреагирует» и «постарается ответить» на невыдачу виз.

Подробнее — в интервью главы МИД России ”Ъ”.