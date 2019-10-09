Образцовое собрание

Флагманский магазин и шоурум Louis Vuitton, расположенный на Вандомской площади в Париже, не просто место для нескучного и познавательного шопинга. Можно без преувеличения назвать его арт-пространством, где современное искусство объединяется с модой и традициями французского бренда. По изменениям, которые декораторы вносят в оформление салона, можно изучать все самые последние дизайнерские тренды — на этот раз мы отправились туда за интересными кадрами накануне нового сезона. Здесь появляются прогрессивные авторы, предметы, которые опережают свое время, и, конечно, можно увидеть актуальные материалы и техники с акцентом на ручном производстве.

Для флагманского бутика Maison Louis Vuitton Vendome американский архитектор Питер Марино соединил два старинных особняка, построенных в 1714 году по проекту Ардуэн-Мансара, разместив на фасаде скульптуру солнца с разбегающимися лучами, которые перекрывают оба здания как одно целое. В залах винтажная мебель от знаменитых авторов XX века соседствует с актуальным искусством из собрания фонда Louis Vuitton. Здесь же выставлена интерьерная линия Objets Nomades, в которой дизайнеры интерпретируют идею мира без границ и традиционные техники и мотивы Louis Vuitton. Серию предметов для дома, выходящую ограниченным тиражом, разрабатывают известные бюро и начинающие студии. В интерьере можно видеть дизайнерские вещи Barber & Osgerby и Nendo, Патрисии Уркиолы и Марселя Вандерса, братьев Кампана, Atelier Oi, Raw Edges, Индии Мадави и Токудзина Есиоки. В этом году к команде именитых авторов, которые создают предметы для «кочевников» в стиле LV, присоединились молодые дизайнеры из Atelier Biagetti и Zanellato/Bortotto. www.louisvuitton.com

Елена Игумнова