Встреча Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН продлилась меньше часа

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, длилась около 50 минут. Во время протокольной части, где присутствовали СМИ, политики обошлись без заявлений, они пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.

По итогам встречи главы МИДов воздержались от комментариев и не ответили на вопросы журналистов.

МИД РФ сообщил, что господин Лавров обратил внимание на неприемлемость действий США по отказу в визах представителям России. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы по урегулированию ситуации на корейском полуострове, в Афганистане, регионе Ближнего Востока и Северной Африки и другие.

Касаясь ситуации на Украине, Сергей Лавров выразил надежду на то, что киевские власти встанут на путь добросовестного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, накануне посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Москва во время встречи рассчитывала сконцентрироваться на улучшении двусторонних отношений, но будет вынуждена начать с обсуждения санкций, введенных Вашингтоном против компаний из России, и невыдачи США виз некоторым представителям российской делегации.

В интервью “Ъ” Сергей Лавров отметил, что российская сторона «резко отреагирует» и «постарается ответить» на невыдачу виз.

Подробнее — в интервью главы МИД России ”Ъ”.