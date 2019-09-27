Владелец сети АЗС «Калина Ойл» осужден на два года за мошенничество

Центральный районный суд Воронежа приговорил бенефициара топливной компании «Калина Ойл» Валерия Борисова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества с НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совокупный ущерб по которым достигает 65 млн руб. На предварительном следствии бизнесмен полностью признал вину и погасил вменяемый ущерб в полном объеме. Суд рассматривал дело в особом порядке.

По версии СКР, с 2011 по 2018 год Валерий Борисов подавал в ФНС налоговые декларации, где были отражены фиктивные сведения о расходах на горюче-смазочные материалы и покупку автозаправочных комплексов. Позднее по ложным документам он возмещал НДС.

Уголовное дело против бизнесмена было возбуждено в августе 2018-го по материалам УФСБ и ГУ МВД. После задержания господин Борисов начал сотрудничать со следствием и был отпущен под запрет определенных действий, однако нарушил его и в январе оказался в СИЗО. Согласно материалам суда, находясь на свободе, обвиняемый оказывал давление на свидетелей и вновь пытался подделывать документы — в ходе повторного обыска ФСБ обнаружила у него ранее изъятые печати, использовавшиеся в преступной схеме.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Погашение ущерба уберегло от ареста».

Андрей Прах, Воронеж