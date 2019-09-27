Доходная и расходная части бюджета Сочи увеличены на 637 млн рублей

Депутаты Городского Собрания Сочи приняли поправки в бюджет города, увеличивающие его доходную и расходную части на 637 млн руб. Средства получены из краевого бюджета.

Сообщается, что основная часть поступлений из краевой казны будет направлена на строительство блоков начальной школы на 400 мест на территориях гимназии № 15 и средней общеобразовательной школы № 82, а также на строительство детского сада № 7 в Хостинском районе и на оборудование и капитальный ремонт гимназии № 6.

Также выделены субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, на поддержку обустройства мест массового отдыха и на развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, сочинские депутаты согласовали дополнительное финансирование в сумме 13,6 млн руб. на предоставление жилья для детей-сирот. В текущего году квартиры должны получить 37 человек.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что расходы бюджета Новороссийска были увеличены на 172,1 млн руб., из которых собственные доходы города составили 47,8 млн руб., а безвозмездные поступления из бюджета Краснодарского края - 124,3 млн руб. В результате общий объем расходов бюджета на 2019 год был утвержден в сумме 8,9 млрд руб., что на 30,3% превышает первоначально принятый бюджет.

Дмитрий Михеенко