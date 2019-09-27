«Промобот» запустил в производство роботов с человеческим лицом

Пермская компания «Промобот» сообщила о запуске в серийное производство роботов-двойников человека. Модель получила название «Андроид Robo-C». Продукт не только имитирует внешность человека, но и способен интегрироваться в бизнес-процессы, говорится в сообщении компании.

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину, копирующая эмоции человека: машина может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы.

Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека. Специалисты компании создали собственную компонентную базу, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

В комплект входит роботизированный комплекс, зарядная станция и защитный стеклянный куб.

Топ-менеджер «Промобота» Олег Кивокурцев написал в своей странице на facebook, что в его компанию обратился клиент, у которого умер сын и он попросил сделать его копию. «Вот не знаем, стоит нам браться или нет. Наверное, не очень этично такими вещами оперировать. Как вы считаете?» - написал господин Кивокурцев.