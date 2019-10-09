Большое искушение

Консьержи в монашеском одеянии, сводчатые потолки, церковный полумрак в коридорах и настоящая исповедальня прямо в лобби — в парижском квартале Марэ открылся новый отель сети Evok Group, в котором автор интерьеров Тристан Оэр перемешал мистику и провокацию. Тут все и в шутку, и всерьез.



Название отеля Sinner, что по-английски означает «Грешник», объясняет характер выбранной дизайнером сценографии. При этом в оформлении коридоров он использовал подсвеченные витражные витрины с фривольными эротическими сюжетами, эпатажные картины и скульптуру на стенах. Что и говорить о всевозможных гастрономических искушениях — устоять перед ароматами, доносящимися с открытой кухни, просто невозможно. Шеф ресторана Sinner Адам Бентала разработал специальное меню, смешав средиземноморскую, азиатскую, африканскую и южноамериканскую кухни. Внизу работает бар с сезонными коктейлями. После заката помещения бара и ресторана заполняются дымом, что добавляет еще большей зрелищности и без того необычной обстановке.

В отеле Sinner Фото: предоставлено R.S.V.P Agency

Здание со строгим фасадом раньше занимала телефонная станция, которую и было решено переоборудовать под гостиницу. В отеле 43 номера (в том числе несколько сьютов), а также зона спа с хаммамом и сауной, которую тоже оформил Оэр. Обстановка тут тоже мистическая — полумрак, свечи, арочные проемы, камерный бассейн, напоминающий купель. Музыкальный фон для Sinner записывал Фред Виктор, основатель студии Enterstice. Большая часть мебели и предметов декора в номерах и лобби сделана по эскизам Оэра на заказ специально для отеля. Но есть и исключения — культовые дизайнерские предметы середины ХХ века, такие как диван Пьера Полена и кресла Уоррена Платтнера.

Дизайнер Тристан Оэр: «Мы бросили вызов устаревшим стандартам»

Фото: предоставлено R.S.V.P Agency

— От каких ассоциаций вы отталкивались, придумывая интерьеры Sinner?

— По задумке авторов, Sinner — в некотором роде революционный проект. Эммануэль Саваж, гендиректор Evok Hotels Group, тесно сотрудничал со мной на всех этапах разработки концепции. Наше общение было невероятно интересным и плодотворным. Не поверите, я постоянно думал: пусть это длится вечно! Два с половиной года на одном дыхании. Процесс меня полностью захватил. Задача стояла амбициозная — установить новую планку для люксовых отелей. Мы создавали интерьер, бросающий вызов устаревшим парижским стандартам. В прошлом я уже участвовал в реконструкции парижского отеля Le Crillon, работал над интерьерами Hotel Scribe или Hotel les Bains. Тут мне предлагалось забыть о предыдущем опыте и начать все с чистого листа. Первое, что повлияло,— само место. До начала XIV века в этой части города было владение ордена тамплиеров. Улица, на которой стоит здание, до сих пор носит название Rue du Temple. Позднее, в разное время, здесь селились, с одной стороны, художники и богема, с другой — представители религиозных общин. В Sinner мы объединили одно с другим.

— Обстановка номеров скорее богемная, чем аскетичная?

В номере отеля Sinner Фото: предоставлено R.S.V.P Agency

— Согласен. Мы использовали в общей сложности более 150 произведений искусства — для лобби, общественных зон и номеров. На стенах висят не постеры и репродукции, а настоящие картины. С арт-оформлением нам помогала куратор Амели дю Шалар. Книжные полки тоже не пустуют, заполняли стеллажи Анатоль Десаши и Эммануэль де Бойссон. Но мой самый любимый предмет в обстановке — это проигрыватель. Можно поставить настоящую пластинку, а не просто нажать кнопку на стене, как это бывает в современных отелях.

— По какому принципу вы обставляли комнаты?

В баре отеля Sinner Фото: предоставлено R.S.V.P Agency

— Если говорить об эстетике, я отталкивался от стиля 1980-х. Теплая цветовая гамма, темный бархат. Если в 1970-х все совершали революцию, то в 1980-х уже праздновали победу. Появилась некая легкость, возобладали буржуазная роскошь и комфорт. При оформлении бара я питался клубной атмосферой тех времен. 90% мебели сделано по моим эскизам. Из отделочных материалов я использовал терракоту, причем даже в оформлении изголовья кроватей — это был интересный эксперимент.

— Есть искушения, перед которыми вы лично не смогли устоять в Sinner?

— Дайте подумать… Меню. Да, это одна сплошная гастрономическая увертюра. Мне нравится, что ресторан модный, но не только для молодежи. Это место проектировалось для разных возрастов. Для каждого поколения всегда найдется свой запретный плод. В этом плане тема неисчерпаемая.

www.evokhotels.com

Беседовала Елена Кананыкина