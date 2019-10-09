Озерная школа

В итальянском городе Комо прошла вторая по счету выставочная сессия Lake Como Design Week. На этот раз выбор кураторов Маргариты Ратти и Андреаса Кофлера демонстрировался в помещениях Teatro Sociale di Como — в здании по проекту архитектора Джузеппе Кузи. Всего было отобрано 120 работ. Темой экспозиции стало исследование разными художниками и дизайнерами восприятия цвета. Новый раздел, полностью посвященный архитектуре, разместился во Дворце Бролетто в исторической части Комо. Ежегодное мероприятие объединило профессионалов индустрии — на руку организаторам тот факт, что большинство итальянских мебельных фабрик базируется как раз в этом регионе к северу от Милана. Среди экспонентов присутствовали бюро Draga & Aurel, архитекторы Пьеро Лиссони и Филипп Нигро. lakecomodesignfair.com/it

Бодрый ветеран

Торшер Triennale, спроектированный Анджело Лелли и выпущенный компанией Arredo Luce в 1947 году, переиздан фабрикой Penta. Яркий дизайнерский объект был впервые показан широкой публике на VII Миланской триеннале. Запоминающаяся технологичная форма сделала его символом 1950-х. По прошествии 70 лет, на волне вернувшейся моды на винтаж, предмет снова стал созвучен времени и актуален. www.pentalight.com, www.wwts.it

Праздник Нептуна

Флорентийская фарфоровая мануфактура Richard Ginori выпустила коллекцию посуды, созданную совместно с молодым британским художником и дизайнером Люком Эдвардом Холлом. Артистичный юный вундеркинд Холл выбрал для себя амплуа современного сказочника. Он ищет вдохновение в традициях прошлого, в частности, его интересует античная мифология. Новая коллекция для Richard Ginori носит название Il viaggio di Nettuno, «Путешествие Нептуна». Она включает предметы сервировки и декора, например, необычные вазы и подсвечники. Главным героем большинства изображений становится могущественный бог морей. Другие персонажи также происходят из свиты Нептуна. «Петровский Пассаж», www.bosco.ru

Команда мечты

Общий сбор лучших итальянских производителей мебели и тканей, а также художников-ремесленников — что примечательно, и крупных, и совсем небольших на одной площадке,— состоялся в Лондоне в дни фестиваля дизайна в галерее Saatchi в Челси. Все они объединились под вывеской проекта I-MADE, куратором которого выступает мэтр Джулио Каппеллини, что автоматически гарантирует очень высокий уровень выставленных работ. Список участников этого года: Poltrona Frau, Living Divani, Molteni & C, Cassina, Poliform и Flexform — говорит сам за себя. В галерейных залах разместилось несколько экспозиций. Одна из них была посвящена самым знаменитым моделям стульев, большая часть из которых, кстати, была придумана именно в Италии. В других помещениях демонстрировались достижения в области декоративного текстиля, новые коллекции аксессуаров и сложные в производстве малотиражные предметы. i-made.co.uk

За общим столом

Фото: Christofle

Набор столовых приборов Mood от Christofle появился четыре года назад и сразу стал хитом, прежде всего благодаря оригинальному кофру, сделанному в форме яйца. За эти годы было издано несколько версий Mood, включая варианты в желтом и розовом золоте. А в прошлом году мануфактура впервые привлекла к сотрудничеству звездного соавтора, придумавшего свой вариант дизайна Mood. Посеребренный набор от Карла Лагерфельда вышел в формате limited edition.

Новая коллаборация — Christofle и рэпер Фаррел Уильямс. Певец в соавторстве со своим давним другом, шеф-поваром Жаном Имбером, предложил модную версию Mood: яркие цвета, хайповый дизайн и актуальный для миллениалов посыл «понравилось — передай другим». Неслучайно кофр украшен изображениями самих героев и их семей, которым Фаррел и Жан подают закуски и напитки. Тираж 500 экземпляров, есть вариант Mood Coffee с комплектом кофейных ложек. www.christofle.com

Вечер у камина

Щипчики для льда Lalique Barware Wingen Фото: Lalique

В преддверии меланхоличной осени и зимних вечеров марка Lalique, очередной раз обратившись к своему богатому наследию, перевыпустила архивную барную коллекцию 1920-х годов, созданную еще Рене Лаликом, основателем мануфактуры. Элегантный сет из сатинированного хрусталя украшен гофрированной резьбой, в которой читаются мотивы ар-деко, и включает в себя все необходимое: бокалы для виски, ведерко для льда, бокалы для воды, декантер, щипчики для льда и пепельницу. Набор получил название Wingen в честь поселка в Эльзасе, где с момента основания и по сей день находится знаменитая мануфактура. www.lalique.com, ТД ЦУМ

Центр управления

Фото: Vibia

Светильник Wireflow по дизайну Арика Леви — один из бестселлеров итальянской марки Vibia. Версия Free-Form придумана для того, чтобы заказчик мог создать любую композицию в зависимости от того, что потребуется для определенного интерьера в тот или иной момент. Композиция Free-Form состоит из потолочной (или настенной) розетки-блока, от которой расходятся провода на подвесные споты. Провода можно закрепить в любом месте, чтобы акцентировать с помощью освещения сразу несколько зон и отрегулировать необходимое количество света: от композиции, выстроенной в ряд над барной стойкой, до точечной подсветки арт-объекта. www.vibia.com, www.o-svet.ru

Выставочный экземпляр

В рамках коллекции Haute Couture мануфактура Baccarat продолжает переиздавать исторические раритеты. В 2019 году коллекция пополнилась пятью новыми предметами, выпущенными ограниченным тиражом: каждое изделие в количестве всего 25 экземпляров. Среди них дегустационный барный набор «Павильон» с гравировкой. Оригинал этой модели, хрустальный набор для дегустации, выполненный в 1878 году, был сделан как уменьшенная копия хрустального «Храма Меркурия» — павильона пятиметровой высоты, созданного мастерами Baccarat для Всемирной выставки в Париже. Кроме того, в линию вошли ваза для фруктов и интерьерные аксессуары из фирменного ярко-красного хрусталя. Этот цвет получается в результате добавления на определенной стадии в хрустальную массу 24-каратного золота. К созданию коллекции допускаются только мастера с 15-летним опытом работы. А конкретно над этими изделиями трудятся только те, кто обладает званием «Лучший ремесленник Франции». www.baccarat.com, ТД ЦУМ

Потепление климата

Фото: Frette

Итальянская марка Frette, выпускающая постельное белье, декоративный текстиль и одежду для дома высокого качества, подготовилась к сезону, обновив цветовую гамму. Помимо базовых оттенков, таких как дымчато-серый, каштановый и бежевый, в ней появились актуальный цвет свежей мяты, бирюза и насыщенный вишневый. Дизайнеры дополнили некоторые изделия ажурной вышивкой. Для гостиной предлагаются мягкие покрывала из шерсти и кашемира. Новая коллекция уже представлена в бутике в ГУМе и на втором этаже Петровского пассажа, ул. Петровка, 10