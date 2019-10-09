Поставщик двора

Императорский наказ гласил: «Удовольствовать всю Россию фарфором», и основанный на берегах Невы завод выполняет его уже без малого три века. В 1744 году, в царствование Елизаветы Петровны, Невскую порцелиновую мануфактуру запускает и развивает выдающийся горный инженер Дмитрий Иванович Виноградов. План привлечь датчанина-«арканиста» Христофора Гунера, якобы владевшего тайным знанием (арканом) по изготовлению фарфора, провалился — тот оказался попросту шарлатаном. После неудачной работы с ним Виноградов уже самостоятельно придумывает состав фарфоровой массы, используя, как сейчас говорят, местные ингредиенты, проектирует печи и разрабатывает технологию формовки и обжига изделий.

Первые опыты реализованы в малых формах: от табакерок до фарфоровых пуговиц, украшавших камзолы придворных модников елизаветинской эпохи. Середина XVIII века ознаменована новым этапом в развитии мануфактуры: завод начинает выпускать сервизы и переходит к производству ваз, а затем и крупных скульптурных композиций. При Екатерине II, в 1779 году модельмейстером мануфактуры становится скульптор-классицист Жан-Доминик Рашетт. Завод переименовывается в Императорский и с каждым годом наращивает мощности. Оттачивается стиль, формируется базовый модельный ряд, задаются стандарты качества. На протяжении эпох предприятие то превозносится (Павлу I настолько нравились произведения ИФЗ, что он мог, не сдержав эмоций, расцеловать понравившуюся ему вещь), то впадает в немилость.

Сервиз «Античный», автор рисунка Любовь Цветкова Фото: ИФЗ

Завод всегда сохранял особый статус и отвечал за крупные государственные заказы: до революции прославлявшие деяния императоров и процветание царской России, после смены эпох — утверждение новой власти и 70 лет истории СССР. Крупные заказы воплощали в жизнь выдающиеся художники своей эпохи — например, в начале XX века это были представители объединения «Мир искусства» Константин Сомов и Евгений Лансере. В 1920–1930-е годы на заводе созданы замечательные образцы агитационного фарфора. Жанровые миниатюры скульптора Натальи Данько, модели по эскизам Бориса Кустодиева и Кузьмы Петрова-Водкина, абстракции Василия Кандинского, авангардный дизайн супрематистов Казимира Малевича, Ильи Чашника и Николая Суетина составили славу уже Государственного фарфорового завода.

Скульптура «Тамара Карсавина», автор Серафим Судьбинин Фото: ИФЗ

В этом году помимо 275-летия завод отмечает 75-летие рисунка «кобальтовая сетка», визитной карточки мануфактуры, и 50-летие запуска в производство костяного фарфора. И то и другое — достижения уже советской эпохи. Тонкостенный фарфор начали выпускать в 1969 году. Коллектив завода получил за эту разработку государственную премию. Предприятие до сих пор держит марку самого крупного в стране поставщика костяного фарфора. Его необыкновенная тонкость и белизна достигаются благодаря тому, что в фарфоровую массу подмешивают костяную золу — природный фосфат кальция, который получают из перемолотых костей животных (преимущественно рогатого скота).

Декорирование чашки рисунком «кобальтовая сетка» Фото: ИФЗ

«Кобальтовую сетку» придумала художница Анна Яцкевич, взяв за основу узор, украшавший когда-то первый сервиз завода, созданный для императрицы Елизаветы Петровны (носил название «Собственный Ея Величества»). Первоначальный орнамент, так называемая трельяжная сетка, был похож на переплетения тонкой садовой решетки для вьющихся растений (из таких конструкций в XVIII веке возводили беседки). Яцкевич выполнила его в технике росписи кобальтом с характерной ярко-синей расцветкой. В 1958 году первый сервиз, украшенный этим рисунком, вывезли на международную выставку в Европу, где он получил сразу две премии – за форму и роспись — и прославил ленинградский фарфор на многие годы вперед.

Скульптура «Филин», автор Галина Белаш Фото: ИФЗ

Императорский фарфоровый завод (историческое имя возвращено предприятию в 2005 году) в наши дни возрождает традиции, продолжая сотрудничать с современными художниками,— так, многим запомнилась коллекция, созданная для ИФЗ Михаилом Шемякиным. У завода богатая история индивидуальных заказов, будь то первые лица государства или известные деятели искусств. Налажен выпуск предметов интерьера по авторским эскизам: это и мелкая пластика (аксессуары или декор), и предметы мебели с фарфоровыми вставками, панно и элементы отделки. Как в XVIII веке, когда создавались целые фарфоровые кабинеты, во множестве украшенные вазами, фигурками, вензелями, консолями из этого сколь хрупкого, столь и ценного материала. www.ipm.ru

Марина Волкова