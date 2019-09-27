В Петербурге начнет работу единая система «Дорожно-уличная сеть»

Правительство Петербурга издаст постановление о создании в городе единой информационной системы «Дорожно-уличная сеть». Ее разработкой занимается комитет по благоустройству.

На платформе в виде карты города будут собраны данные ряда комитетов, а также организаций, ответственных за ремонт дорог, дворов, уборку улиц, прокладку теплотрасс и прочие. Данная система будет доступна всем жителям города. Как сообщил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, на портале в реальном времени можно будет видеть, где проводятся ремонтные работы, уборка и прочие действия, влияющие на транспортную сеть.

Бюджету проект обойдется в 143 миллиона рублей. Известно, что его реализация будет растянута на несколько лет.

Олег Дилимбетов