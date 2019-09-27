Трассовые разногласия

Гран-при России в гонках «Формулы-1» уже в 2021 году может перебраться из Сочи, который принимает гонку с 2014 года, на расположенный неподалеку от Санкт-Петербурга автодром «Игора Драйв», возведение которого завершится не позднее следующего года. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, утверждающее, что проект переноса гонки уже одобрил президент России Владимир Путин. Впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «этот вопрос не стоит на повестке». Однако нельзя отрицать, что идея переноса гонки из Сочи в Санкт-Петербург не лишена смысла. Прежде всего из-за того, что северная столица гораздо ближе к европейским странам.

В четверг британское издание Daily Mail сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Гран-при России, с момента основания в 2014 году проходящий в Сочи (очередной этап завершится в воскресенье), уже в 2021 году может переехать в Санкт-Петербург. В отличие от Сочи, где гонка проходит по улицам Олимпийского парка, в Санкт-Петербурге ее можно проводить на специализированной трассе «Игора Драйв». Автодром высшей категории возводится по проекту Германа Тильке, де-факто официального архитектора трасс «Формулы-1», примерно в 50 км от Санкт-Петербурга, рядом с курортом «Игора». Он должен быть введен в строй в конце этого или начале следующего года.

Daily Mail утверждает, что переговоры о переносе гонки в Санкт-Петербург находятся в продвинутой стадии.

Больше того, как заявляет издание, идея смены места проведения Гран-при России одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. Благосклонно к ней относятся и владельцы серии из Liberty Media.

Впрочем, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг заявление Daily Mail. «Этот вопрос не стоит на повестке»,— сказал господин Песков «РИА Новости». С похожим заявлением выступил и представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, курировавшего сочинский формульный проект, Илья Джус. «Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает проведение российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки", как промоутер Гран-при России, не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город»,— сказал господин Джус журналистам.

Тем не менее сама идея смены места проведения Гран-при России не лишена смысла. К слову, в ее поддержку высказался единственный российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят. По его мнению, было бы разумно перенести этап «ближе к крупным городам, таким как Москва или Санкт-Петербург». «Это позволит присутствовать на трибунах большему количеству зрителей. Так будет удобнее и болельщикам из Европы. Почему нет?» — заметил Даниил Квят. Отметим, что перенос гонок поближе к крупным городам, являющимся еще и туристическими центрами, укладывается и в рамки политики Liberty Media, рассчитывающей на то, что это позволит заметно нарастить доходы. Не только самой Liberty Media, но и локальных организаторов этапов, которые сейчас несут очень серьезную финансовую нагрузку.

Если говорить о Гран-при России, то стоимость лицензии на его проведение только в первый год составила $60 млн. При этом контракт предусматривал, что выплаты будут увеличиваться на 10% ежегодно. В общей сложности, если контракт с Сочи будет исполнен до конца — он истекает в 2025 году,— выплаты российской стороны за промоутерские контракты превысят $1 млрд. При этом доходы, генерируемые этапом, не покрывают расходы. По словам заместителя гендиректора АНО «Росгонки» Сергея Воробьева, сейчас организаторы сочинского этапа стремятся к достижению 2014 года по билетной выручке. Но и в тот год, как говорил министр спорта РФ Виталий Мутко, билеты принесли лишь 700 млн руб. (около $17 млн по курсу на октябрь 2014-го).

Значительно нарастить поступления от билетной программы в Сочи можно было бы, привлекая болельщиков из-за границы, но удаленность города от европейских стран, в которых автоспорт традиционно популярен, усложняет задачу.

В этом смысле, как считает специалист по автоспорту Игорь Ермилин, переезд гонки в Санкт-Петербург мог бы пойти ей на пользу. «В таком случае гонка могла бы привлекать значительно больше иностранцев. В частности, жителей Финляндии и Германии, в которых автоспорт очень популярен,— заявил “Ъ” господин Ермилин.— Думаю, реально было бы добиться, чтобы на трибунах до 50% болельщиков были иностранцами».

Александр Петров