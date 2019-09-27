Чиновники не оценили сервис

Как и предполагал “Ъ”, дочерняя структура «Газпром нефти» «Газпромнефть—Корпоративные продажи» получила предупреждение ФАС за введение сервисных сборов по топливным картам корпоративных клиентов. Сборы были установлены в условиях соглашения нефтяников и правительства о заморозке цен на топливо. Оно уже отменено, а сборы сохранились, и компания просит отсрочку для выполнения требований — до 15 октября.

ФАС вынесла предупреждение структуре «Газпром нефти» «Газпромнефть—Корпоративные продажи» о нарушении антимонопольного законодательства за введение сервисных сборов по топливным картам для корпоративных клиентов. Об этом сообщается на сайте ФАС. По версии службы, компания угрожала расторгнуть контракты на поставку топлива в одностороннем порядке, если клиенты не согласятся подписать дополнительные соглашения о введении сервисного сбора. О подобных жалобах процессинговых компаний и потребителей “Ъ” рассказывал 8 ноября 2018 года и 25 февраля, предполагая, что это вызовет вопросы у ФАС. Теперь служба требует от компании до 25 сентября отозвать обращения и уведомить партнеров «о возможности отказа от сервисных услуг».

В конце прошлого года все нефтекомпании ухудшали условия программ для корпоративных клиентов, но первой сервисный сбор ввела «Газпром нефть». Собеседники “Ъ” в отрасли расценили это как скрытое повышение цен на топливо в условиях, когда формально они должны были оставаться неизменными по соглашению с правительством. С 2019 года условия соглашений немного смягчились: нефтекомпаниям разрешили повышать цены на топливо в розничном звене в пределах инфляции. А с 1 июля Белый дом пошел на отмену топливных соглашений, и рынок формально вернулся к рыночным отношениям, хотя нефтяникам пришлось пообещать правительству не увеличивать цены выше инфляции. «Газпром нефть» не стала отменять сервисный сбор на топливные карты.

В «Газпромнефти—Корпоративных продажах» заявили “Ъ”, что прорабатывают «рекомендации, указанные в предупреждении, и направили в службу ходатайство об отсрочке до 15 октября». Глава управления ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин заявил “Ъ”, что служба ожидает от структуры «Газпром нефти» исполнения решения, компания должна дать клиентам возможность отказаться от сбора. Господин Махонин допустил при этом, что отсрочка будет предоставлена. В других нефтекомпаниях отказались от комментариев.

По словам одного из игроков на рынке ритейла, несмотря на отмену соглашений нефтекомпаний с правительством, прежние условия не возвращаются, сервисные сборы не отменяются. Собеседник “Ъ” в одной из каршеринговых компаний говорит, что при этом предложение «Газпром нефти» — лучшее на рынке. Источник “Ъ” в нефтяной отрасли допускает, что потребители начнут работать с «Газпром нефтью» по новым условиям с 2020 года.

Глава «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина отмечает, что «Газпром нефть» для получения отсрочки на выполнение требований ФАС должна иметь веские основания. При этом новый срок предупреждения служба, даже если согласится предоставить отсрочку, устанавливает самостоятельно, отметила госпожа Пантюхина. Если компания не исполнит предупреждение, в отношении нее может быть заведено дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке. Тогда, отмечает юрист, компании может грозить оборотный штраф в размере от 1% до 15% от суммы выручки. В 2018 году выручка «Газпромнефти—Корпоративных продаж» составила 151,8 млрд руб.

Дмитрий Козлов, Никита Щуренков, Дмитрий Шестоперов