«Великий Устюг» усилил российскую группировку в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» вышел в море для усиления группировки в восточной части Средиземного моря, сообщил журналистам командир оперативного командования в дальней морской зоне, капитан 1-го ранга Сергей Тронев.

Он рассказал, что корабль базируется в Каспийском море, откуда и пришел в Тартус. На глазах у журналистов команда корабля завершила процесс пополнения запасов и дозаправки, после чего «Великий Устюг» в сопровождении двух патрульных катеров вышел в море для выполнения боевой задачи.

По словам Сергея Тронева, сейчас в порту в Тартусе находятся две подводные лодки, два боевых корабля, три боевых катера, три судна обеспечения ВМФ, а также противодиверсионные и патрульные катера, обеспечивающие безопасность. Он пояснил, что одна подводная лодка только вчера пришвартовалась в Тартусе после выполнения боевой задачи, вторая готовится к выходу в море.

«Кроме того, в настоящий момент корабли оперативного соединения выполняют задачи в районе Турции, в частности, ракетный крейсер «Маршал Устинов» находится с визитом на военно-морской базе Акзас-Карагач, а фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота осуществляет неофициальные визиты в порты Греции, в том числе на Корфу, остальные работают в прибрежной зоне»,— пояснил он.

Марианна Беленькая, Тартус