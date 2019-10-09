Вся правда о Лауре

Международное жюри интерьерной выставки Maison & Objet, которая по традиции в сентябре прошла в Париже, объявило имя «дизайнера года». На этот раз почетное звание досталось 37-летней Лауре Гонсалес. В ее портфолио — коллекции мебели собственного бренда, частные интерьеры, также она оформляет бутик-отели, рестораны, шоурумы. Ее стиль французские критики называют экспрессивным — Лаура обожает смешивать различные цвета, узоры и стили, в то же время апеллируя к классике.

Обучившись на архитектора в престижной школе ENSA Paris-Malaquais, в 2008 году она основала агентство Pravda Arkitect. Уже в первом проекте — для известного парижского рок-клуба Bus Palladium — проявилась любовь дизайнера к сложносочиненной игре цветов, материалов, орнаментов. В захватывающем дух попурри соединились более 30 принтов на обоях, винтажная мебель и с блеском вернувшаяся из прошлого латунь. «Мои интерьеры чересчур перегруженные, но при этом очень расслабленные и элегантные. Мне нравится добавлять детали, чтобы быть уверенной, что там, куда ненароком упадет взгляд, что-то обязательно происходит»,— признается Лаура.

Концепт-стор 86Champs на Елисейских Полях — Pierre Herme & L’Occitane Фото: Mattieu Salvaing / Laura Gonzalez

Она с успехом занимается реновацией интерьеров: стараниями Лауры пробудились ото сна и оживились новыми красками ресторан L'Alcazar, отель Relais Christine, брассери La Lorraine в Париже. Тут же засверкали новые заведения — рестораны La Gare, Manko, Noto, концепт-стор 86Champs (гастрокосметический рай, созданный в коллаборации с кондитером Пьером Эрме и Оливье Боссаном, основателем L'Occitane).

«Мне нравятся классические каноны, но я ищу правильный баланс между традицией и своим собственным почерком. Часто работаю интуитивно. Мои корни — источник силы»,— говорит Лаура. Ее мать испанка, а отец — наполовину итальянец, наполовину французский алжирец. «Я привыкла слышать разные языки, путешествовать и быть восприимчивой к разным культурам. Моя семья очень важна для меня, и взросление в такой среде определенно сделало меня более открытой и любопытной»,— считает дизайнер.

Интерьеры бутика Cartier Vendome, Париж Фото: Romain Laprade / Laura Gonzalez

Одним из важных для нее проектов стала реставрация легендарного парижского ресторана Laperouse. Стены заведения, основанного в 1766 году, повидали немало великих личностей, от Виктора Гюго и Эмиля Золя до Хемингуэя и Черчилля. В сотрудничестве с потомственными мастерами был восстановлен исторический декор именных кабинетов ресторана, включая фрески, мебель, светильники, зеркала. «Нужно было заново открыть для себя душу этого места с богатой историей и вернуть ей благородство»,— рассказывает дизайнер. Она увлеченно работает с лучшими мастерами Франции — каменщиками, краснодеревщиками, стеклодувами, специалистами по мозаике и лаку. «Это вносит новое измерение в наш труд, и ремесло — основа моих проектов сегодня, потому что оно безгранично для творчества»,— говорит Лаура Гонсалес.

Экспозиция на Maison & Objet 2019, предметы мебели и аксессуары из коллекции дизайнера Фото: Maison et Objet

Ее сложные и романтичные интерьеры полюбились далеко за пределами французской столицы. Среди проектов Pravda Arkitect — бутики Cartier не только в Париже, но и в Стокгольме, Цюрихе, Лондоне и Мадриде, а также бутики Louboutin в Барселоне и Амстердаме. В планах агентства Лауры магазины Cartier в Нью-Йорке и Шанхае, отели в Риме (где более десяти лет живет ее супруг) и Южной Африке. Но основное время она сейчас проводит в старинном особняке в парижском пригороде Вексен, где в ноябре этого года должен открыться ее шоурум. Здесь будет представлена коллекция мебели и аксессуаров от Лауры Гонсалес, над которой дизайнер работает последние пару лет. Это диваны, кресла, стулья, журнальные столики, светильники, свечи и многое другое. В шоуруме будут выставляться также винтажные находки. «Я стремлюсь создать атмосферу, в которой люди могут чувствовать себя счастливыми и ощущать комфорт,— объясняет Лаура.— Я не боюсь комбинировать элементы: чем больше вы смешиваете, тем глубже исследуете возможности дизайна, расширяя свои горизонты».

www.lauragonzalez.fr

Вера Монахова