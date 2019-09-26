Полковника полиции довели до суда

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович. Ей вменяется получение от бизнесмена взятки в размере 15 млн руб. за передачу уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве в суд. В деле также фигурируют посредники — предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова.

Третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России закончило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантами дела также являются предприниматель, руководитель ООО «Бестер» Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова, которые обвиняются соответственно в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Правоохранители установили, что в декабре минувшего года Вера Рабинович при посредничестве знакомых Виталия Прокофьева и Жанны Назаровой получила в Самаре первую часть от общей суммы взятки 15 млн руб. Взятку дал бывший совладелец Завода керамического кирпича Зелимхан Темирханов, у которого владелец группы компаний «Реметалл» Андрей Кичаев ранее взял в долг крупную сумму в иностранной валюте под 3% годовых. Последний не вернул долг, и по этому факту в отношении господина Кичаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, Зелимхан Темирханов был признан по нему потерпевшим.

Впоследствии Зелимхан Темирханов попросил Веру Рабинович за взятку оказать давление на следователя районного следственного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и ускорить его передачу в суд. В момент передачи денег полковника полиции задержали сотрудники регионального УФСБ РФ.

Изначально Вера Рабинович подозревалась в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как правоохранители считали, что она не собиралась помогать Зелимхану Темирханову. Но позже статья обвинения была переквалифицирована.

Экс-полицейский свою вину не признает.

В настоящее время она помещена под стражу, посредники находятся под домашним арестом. Также суд наложил арест на недвижимость и денежные средства Веры Рабинович. Бывший полицейский неоднократно просила поместить ее под домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем и наличие четырехлетней дочери. Однако суд не стал удовлетворять соответствующее ходатайство. Адвокат Веры Рабинович Валерий Лапицкий по просьбе подзащитной не комментирует ситуацию

Георгий Портнов, Самара