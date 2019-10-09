Между строк

Новый пятизвездный отель группы Curio Collection by Hilton открылся в особняке на Малой Дмитровке, 11. Адрес примечательный для истории русской литературы. В этом доме на углу Дегтярного переулка весной 1899 года арендовал квартиру Антон Павлович Чехов. В то время уже серьезно больной туберкулезом, он жил здесь до отъезда в Ялту в августе того же года и ненадолго вернулся сюда осенью 1900-го.

В конце XIX века в Москве, охваченной строительным бумом, один за другим возводили многоквартирные доходные дома. Обычно их называли по фамилии владельца. Так, здание на углу Малой Дмитровки и Дегтярного — это дом купца Шешкова. Особняк в неоклассическом стиле, авторства архитекторов Пиотровича и Розенкампфа. Последний в начале 1910-х добавил к оригинальной постройке 1890-х годов три этажа и элементы модерна. Теперь в этом здании разместился современный отель, носящий имя классика.

Интерьером отеля занималось московское бюро Front Architecture, которое часто привлекают к сотрудничеству крупные застройщики. В случае с Chekhoff архитекторам предстояло приспособить исторический особняк под нужды отеля класса люкс. Гостиница рассчитана на 95 номеров различных категорий (от стандартного Comfort до премиального Chekhoff Suite).

Интерьер объединен цветовой гаммой: оформление лобби, ресторана и всех номеров построено на тонких переходах оттенков серого, что напоминает о моде на рубеже веков. Архитекторы говорят, что в этом проекте стремились передать дух времени, эпоху модерна и театральной Москвы, тесно связанной с именем Чехова. Квартал богат на театральные традиции. В пяти минутах ходьбы от дома (по Успенскому переулку) находится городской сад «Эрмитаж» — именно там, на арендованной сцене, в 1898–1902 годах показывал свои первые постановки недавно основанный Московский Художественный театр. В ближайшем соседстве от гостиницы, на другой стороне Малой Дмитровки — прославленный звездными именами и легендарными спектаклями театр «Ленком». Здание в стиле модерн с элементами неоклассики возведено в конце 1900-х — первоначально это был клуб Московского купеческого собрания.

В новом отеле Chekhoff входная группа помещений живо напоминает фойе столичного театра, а стойка ресепшена сделана в стиле театрального гардероба. В отеле есть свой ресторан (кухня фьюжен и местные специалитеты) и лобби-бар с интересной коктейльной картой. Из приятных бонусов: услуги консьержа, круглосуточное обслуживание, премиальная английская косметика в номерах. И конечно, прямо с порога — исторический центр Москвы, чеховской и не только.

Ул. Малая Дмитровка, 11, тел. +7 (495) 980 7000

Марина Волкова