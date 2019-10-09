Итальянцы на Елисейских Полях

Леопардовые ковры провожают постояльцев по бесконечным коридорам и лестничным пролетам среди бледно-розовых стен. Готовый кадр из кино в духе Линча — броская геометрия, гипнотизирующая графичность. В обновленных интерьерах Hotel du Rond-Point парадоксальным образом сошлись ар-деко и итальянский дизайн 1960-х, истории из прошлого и модная палитра, а еще немного иронии и гламура.

Каждое старое здание наделено своей историей: каким оно появилось на свет, как с годами менялись город и люди, стиль и мода, как оно отзывалось на эти перемены, что-то теряя и обретая. Иногда сохранившиеся в нем приметы времени могут стать источником вдохновения для создания чего-то нового, как, например, в недавно открывшемся после реставрации историческом отеле du Rond-Point на Елисейских Полях.

Вид из номер отеля Hotel du Rond-Point Фото: пресс-служба отеля

В архитектуре здания читается одновременно и ар-нуво, и ар-деко, внутри после многочисленных перестроек и переделок оно будто бы застыло в эпохе 1960–1970-х. И все это так понравилось миланским дизайнерам из Dimore Studio Бритту Морану и Эмилиано Сальчи, известным своим умением соединить историю и современность, что у них родился эффектный образ нового отеля. Реализацией концепции итальянского дуэта в Париже занялась французская архитектурная студия Artefak Винсента Васти и Арно Безади.

В номере отеля Hotel du Rond-Point Фото: пресс-служба отеля

Камерный отель всего на 36 номеров удивительно разнообразен по дизайну комнат и богатству красок, среди которых, впрочем, преобладают самые модные сегодня цвета — розовый оттенка пудры, серо-голубой и глубокий тон изумруда. В части номеров черно-белая полоска на стенах и многочисленные латунные детали настойчиво напоминают об ар-деко, но без всякой попытки стилизации. Градус серьезности немного сбивают принты на обивке кроватей с раскрашенными и перенесенными на текстиль эротическими фотографиями 1920-х. С полосатыми стенами перекликаются балконы тягучих, характерных для модерна форм. В номерах главным украшением становятся пастельно-розовые фонарики над кроватями, по сторонам от которых мягко шуршат перламутровыми пластинами знаменитые люстры Fun Вернера Пантона. В отеле вообще много дизайна 1960-х, восстановленного, обновленного, но аутентичного, который придает интерьерам весомость и подлинность.

В отеле Hotel du Rond-Point Фото: пресс-служба отеля

Зона спа может похвастаться 14-метровым бассейном — это редкость и роскошь по меркам Парижа. Образцом стиля для дизайнеров стал бассейн Алена Капейера в Провансе, проект 1976 года: белая плитка, круглые светильники, голубая вода, игра светотени и преломляющихся линий. Ресторан выдержан в изумрудной гамме, весь в зеркалах и бархатной обивке, с барной стойкой из мрамора. Здесь элементы декора решены в калифорнийском стиле. Пушистые ковры, легендарные кресла Platner Chair от Knoll, которые тоже получили новую обивку из ткани под леопарда. Много густого зеленого бархата и пальм — эпатажный миланский дуэт, изящно провоцирующий публику на всех мировых площадках, и в Париже остается верен себе.

www.paris-hotel-rondpoint-champselysees.com

Марина Юшкевич