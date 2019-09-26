В РСПП обсудили механизмы «регуляторной гильотины»

Под председательством члена бюро правления РСПП, генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялось очередное заседание Комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Эксперты Комитета одной из проблем бизнеса назвали дублирование контрольных механизмов в сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. На заседании, посвященном ходу проработки механизма «регуляторной гильотины», отметили, что необходим комплекс мер, который снизит административную нагрузку на компании, действующие на транснациональном рынке в условиях конфликта различных юрисдикций. Для этого необходимо провести работу по гармонизации российских и международных законодательных требований.

Глава Комитета по регуляторной политике РСПП, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев подчеркнул: «Для бизнес-сообщества концепция «регуляторной гильотины» — один из ключевых инструментов улучшения делового климата. Но реализация предлагаемой инициативы, «тонкая настройка» её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым Президент страны Владимир Владимирович Путин придает стратегическое значение». Участники заседания отметили, что в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт особенно важно избежать «правового вакуума».

Механизм «регуляторной гильотины» предполагает, что после 1 января 2021 года все ранее принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу утратят свою силу. Вместо них будут разработаны и введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. Профильные министерства и ведомства совместно с бизнес сообществом в течение следующего года должны проанализировать законодательство на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости.