Его звали Никита

Первый в истории визит советского лидера в Соединенные Штаты состоялся 60 лет назад, с 15 по 27 сентября 1959 года. Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев ничего не добился на переговорах с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, зато побывал в Голливуде, попил кока-колы, поел хот-догов и гамбургеров, пожил в президентских люксах, посмотрел на самую передовую ЭВМ, поругался с профсоюзными лидерами и повидал старого друга-кукурузовода. Все 13 дней и 12 ночей визит освещали советские и американские журналисты, по-разному описывая одни и те же события.

Как Никита стал героем книги, газетных репортажей и телепередач

На протяжении двух недель Никита, он же мистер Кей был главным героем американских СМИ Фото: The Pittsburgh Press

Никита Сергеевич Хрущев прибыл в США 15 сентября 1959 года в 12 часов 21 минуту по вашингтонскому времени, то есть в рабочее время. Поэтому многие американцы не смогли посмотреть репортаж о его прибытии в прямом эфире. Но три ведущие телекомпании заблаговременно договорились, что покажут вечером в записи получасовые программы, посвященные визиту, причем в разное время — в полвосьмого, в девять и в половину одиннадцатого, чтобы их мог увидеть каждый.

Хрущев оставался героем телеэфира до конца своего визита. Единственным исключением был один день в одном штате — 18 сентября в Калифорнии. Там одна из телекомпаний отменила показ выпуска новостей о Хрущеве ради трансляции бейсбольного матча между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Франциско Джайентс» (отечественным аналогом подобной встречи может считаться футбольный матч «ЦСКА»—«Спартак»).

В американских газетах репортажи о Хрущеве не сходили с первых полос, а оставшиеся полосы были заполнены фотографиями советского лидера, карикатурами на него и размышлениями политических аналитиков.

Американские журналисты панибратски называли Никиту Сергеевича просто Никита или мистер Кей (по-английски фамилия Хрущев начинается с буквы K).

СМИ сообщали каждую деталь его поездки, каждую его реплику, меню приемов, устроенных в его честь, стоимость его гостиничных номеров. Читающую, слушающую радио и смотрящую телевизор публику заранее информировали о маршруте следования кортежа Хрущева в том или ином городе, чтобы желающие могли поприветствовать советского лидера.

В Советском Союзе по итогам судьбоносного визита Н. С. Хрущева в США была опубликована книга «Лицом к лицу с Америкой», написанная коллективом авторов во главе с зятем Хрущева, главным редактором газеты «Известия» Алексеем Аджубеем. Вот как в ней описывается реакция Америки на приезд тестя Аджубея: «В витринах магазинов на фоне пестрых обложек журналов, газет с кричащими заголовками, калейдоскопа "бестселлеров" заметны рекламы на русском и английском языках: "Изучайте русский язык лингафонным способом. Купите полный курс уроков русского языка на 12 пластинках". И рядом — комплект самих пластинок. Как известно, продукция, не находящая сбыта, не лежит на американских витринах». Возникает вопрос: а в какой стране на витринах лежала продукция, не находящая сбыта?

В США даже карикатуристы пытались объяснить высокому советскому гостю преимущества капитализма, демократии и веры в бога Фото: The Pittsburgh Press

Вместе с Хрущевым в Америку прилетела большая советская делегация, в составе которой были министр иностранных дел А. А. Громыко, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе М. А. Шолохов, министр высшего образования В. П. Елютин, председатель Днепропетровского совнархоза Н. А. Тихонов, член-корреспондент Академии наук В. С. Емельянов, профессор А. М. Марков и другие.

Среди «и других» стоит выделить членов семьи Хрущева — супругу Нину Петровну, дочерей Раду Никитичну и Юлию Никитичну, сына Сергея Никитича. И конечно, Алексея Аджубея. Американские журналисты разнюхали, что он зять Хрущева. И отреагировали на это заголовками вроде «В России тоже выгодно жениться на дочери босса», а всесоюзно известную присказку «Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей» переводили на английский с длинным комментарием.

Как Никита отвечал на неуместные вопросы

Одним из первых пунктов программы поездки было посещение научного центра Министерства сельского хозяйства США в Белтсвилле, штат Мэриленд. Министр сельского хозяйства Эзра Бенсон продемонстрировал гостю последние достижения сельхознауки — гербициды и стимуляторы роста, а также попытался убедить Хрущева в том, что Советский Союз никогда не догонит Америку по уровню сельскохозяйственного производства.

«После возвращения из Белтсвилла в Вашингтон Никите Сергеевичу предстояла ответственная встреча в Доме печати. Здесь Национальный клуб печати совместно с Женским национальным клубом печати и Ассоциацией американских зарубежных журналистов давали в честь Председателя Совета Министров СССР завтрак, программа которого включала и своеобразную пресс-конференцию перед журналистами, радиомикрофонами и телекамерами» («Лицом к лицу с Америкой»).

Видимо, на Алексея Аджубея подействовал трансатлантический перелет — и он потерял ощущение времени. Речь Н. С. Хрущева, которую тот зачитал по бумажке на «завтраке», началась в 13:30 и закончилась в 14:20. Речь была посвящена борьбе советского народа за мир и планам разоружения.

После речи началась пресс-конференция. Вероятно, впервые в жизни Хрущеву пришлось столкнуться с так называемой свободной прессой.

«Буржуазные журналисты, падкие на сенсацию, нередко стремятся задавать вопросы не ради выяснения истины, а для того, чтобы поставить своего гостя в затруднительное положение»,— пишет Аджубей.

По его словам, президент Национального клуба печати Лоуренс обещал отсеивать «наиболее неуместные вопросы, содержащие нападки на Советский Союз и его политику», но на самом деле все происходило не так.

Вопросы показались советскому журналисту настолько неуместными, что в своей книге он их даже не приводит, только сообщает, что «любители всякого рода провокаций получили достойный отпор». Неуместные вопросы можно найти в американских газетах.

Самый первый вопрос был такой: «Правда ли, что после вашего доклада XX съезду с осуждением преступлений Сталина член партии прислал вам анонимную записку с вопросом "А что вы делали, когда Сталин совершал свои преступления?"?» Хрущев ответил: «И как бы вы, господа сочинители всяких вздорных вымыслов, смеясь заранее над тем, как, дескать, вы ловко выдумываете, не раскаялись бы после в своих выдумках. На провокацию я не пойду и не отвечу недружескими выпадами против собравшихся здесь многих достойных представителей печати Соединенных Штатов Америки. Добавлю только, что ложь, на каких бы ногах она ни ходила, никогда не сможет угнаться за правдой».

На еще один «провокационный вопрос» о «русском вмешательстве в Венгрию» Никита Сергеевич отреагировал так: «Видите ли, так называемый венгерский вопрос у некоторых завяз в зубах, как дохлая крыса: им это и неприятно, и выплюнуть не могут».

После чего заявил, что сам может позадавать неприятные вопросы, но не будет, так как приехал в США с добрыми намерениями и чистым сердцем.

Чем угощали Н. С. Хрущева в посольстве СССР в Вашингтоне Белое сухое вино

Черная икра

Рыбное ассорти

Фаршированные куропатки

Суп из окуня

Украинский борщ

Белое кавказское вино

Стерлядь в шампанском

Красное кавказское вино

Кавказский шашлык

Советское шампанское

Десерт «Запеченная Аляска»

Печенье макарон

Мятные конфеты

Кофе

Неизвестным советскому читателю остался и вопрос «Когда вы пошлете человека на Луну?». Как и ответ Хрущева, что подобных планов нет, так как «мы ценим человеческие жизни» и пока нет технических возможностей для такого полета.

Не были опубликованы в СССР вопрос о положении евреев в Советском Союзе и ответ Хрущева о том, что среди тех, кто участвовал в запуске советской ракеты на Луну, евреи занимают почетное место.

На пресс-конференции Хрущев разъяснил американским журналистам, что он имел в виду под произнесенной несколькими годами раньше знаменитой фразой «Мы вас закопаем». Оказывается, не физическое закапывание, а изменение общественного строя в ходе истории, приход коммунизма на смену капитализму.

Приятным завершением трудного дня был ужин в советском посольстве в Вашингтоне.

Как Никиту встречали в Нью-Йорке

Вот как американские газеты описывали приезд Н. С. Хрущева в самый крупный город Америки: «Нью-Йорк встретил Никиту холодно. Вышедшая на обед толпа… запрудила несколько кварталов между вокзалом Пенсильвания и Пятой авеню… По оценке главного инспектора полиции Томаса Нильсена, на улицах было около 80 000 человек. Это намного меньше, чем 200 000 человек в Вашингтоне, но сегодня кавалькада машин проехала лишь чуть больше мили. Несколько человек вежливо похлопали, кто-то крикнул одинокое «ура». Но, как и в Вашингтоне, Хрущева ждал в основном молчаливый прием… Полиция предпринимала энергичные меры для того, чтобы не было плакатов, но некоторым демонстрантам это все равно удалось.

На углу 49-й стрит и Парк-авеню восемь женщин в черном держали над головой карточки с надписями: "Мистер Хрущев, вам здесь не рады", "Ешьте, пейте, веселитесь, но завтра мы вас закопаем"…

Дом Хрущева в Нью-Йорке — президентский люкс в "Уолдорф-Астория" за $150 в сутки».

На слова про «холодную встречу» у советских журналистов был ответ: «Нью-йоркские власти мобилизовали для "охраны" советского гостя свыше трех тысяч полицейских, среди которых оказались на всякий непредвиденный случай даже снайперы и специалисты по "джиу-джитсу". Аляповатая и шумливая демонстрация полицейской мощи дала пищу реакционной прессе посудачить о том, что народ якобы холодно и даже чуть ли не враждебно относится к визиту Н. С. Хрущева в США. Однако в подобного рода вымыслах, кривотолках и пересудах не было и тени правды».

Посол США в ООН Генри Лодж сказал Хрущеву, что Линкольна помнят в США как человека, положившего конец рабству в Америке и спасшего страну от раскола. «Вот почему наши люди уважают Линкольна, вот почему мы чтим его память и склоняем перед ним головы»,— ответил Хрущев Фото: PhotoQuest / Getty Images

В тот же день Хрущев встречался с представителями большого бизнеса. Один из них вывел советского лидера из равновесия, спросив, почему в СССР глушат американское радио, запрещают американские газеты и подвергают цензуре корреспонденции американских журналистов, тогда как советские корреспонденты в США могут писать что угодно.

Хрущев покраснел, голос его погрубел, и он сказал: «Я приехал сюда по приглашению вашего президента. Мы договорились, что в наших дискуссиях мы не будем касаться наших внутренних дел. Я стреляный воробей, меня вашими репликами не напугать. Не надо меня перебивать. Не нравится меня слушать — я могу уйти». Это была версия американских журналистов. По версии Аджубея, ответ, произнесенный с чувством исключительного достоинства, был таким: «Господа, если вы пригласили меня, так прошу вас выслушать меня внимательно. Если вы этого не хотите, я могу не говорить. Я приехал в США не как проситель. Я представляю великое Советское государство, великий народ, совершивший Великую Октябрьскую революцию. И не заглушить вам, господа, никакими репликами того, чего достиг, что сделал и что хочет сделать наш великий народ. Вопрос о том, как и что следует слушать нашему народу,— это дело нашего народа, дело советских людей. Такие вопросы решает и впредь будет решать сам советский народ и его правительство без вмешательства извне».

Как Никиту не пустили в Диснейленд

Хрущеву очень не нравились переезды в лимузинах, ему казалось, что так ему не дают приблизиться к простым американцам Фото: AP

Посещение советским лидером Западного побережья США началось со скандала. Хрущеву не разрешили посетить Диснейленд, сославшись на то, что спецслужбы не смогут гарантировать его безопасность.

Реакция Никиты Сергеевича была бурной: «Я спросил: "Почему нет? У вас что там, стартовые площадки баллистических ракет? Эпидемия холеры? Или там захватили власть гангстеры, которые меня уничтожат? У вас такие крутые полицейские, они могут поднять быка за рога. Конечно же, они способны меня защитить.

Я очень хочу повидать Диснейленд. Но мне сказали: "Мы не можем гарантировать безопасность". Что мне теперь, с собой покончить?

Для меня это необъяснимая ситуация. Приезжайте в нашу страну. Я лично отведу вас куда угодно… Я очень разочарован».

Меры безопасности во время визита действительно были экстраординарными. Хрущев смотрел на Америку из окна быстро несущейся машины, а во время пеших прогулок его окружали сотни охранников.

По советской версии, 10 тыс. простых американцев хотели устроить Хрущеву в Диснейленде горячий прием, поэтому американские власти и запретили эту поездку.

По версии американских властей, слитой в прессу, полное расписание визита согласовывалось с советской стороной за несколько недель до его начала, Диснейленд из графика турне вычеркнули подчиненные Хрущева.

На то, как его не пустили в Диснейленд, Никита Сергеевич пожаловался во время приема, устроенного кинокомпанией XX Century Fox, на котором присутствовало 400 гостей. Хотя несколько человек отказались от приглашения (в их числе был киноковбой и будущий президент Рональд Рейган), за 400 пригласительных билетов развернулась настоящая борьба.

Владелец киностудии Спирос Скурас похвастался тем, как он осуществил великую американскую мечту. Начал работать в 12 лет, приехал в США в 17 без гроша в кармане, работал вначале помощником официанта, а вот теперь владеет киностудией. Хрущев в ответ рассказал, что начал работать сразу же, как только научился ходить, приехал в Москву без гроша в кармане, а теперь он — руководитель Советского государства. Зал загоготал.

Людям из Голливуда Никита Сергеевич понравился. Элизабет Тейлор залезла на стол, чтобы рассмотреть его, когда он вошел в зал. Мэрилин Монро на вопрос о том, какое впечатление произвел на нее Хрущев, ответила: «Было интересно».

Позднее горничная Монро написала в мемуарах, что актриса, не читавшая газет и не слушавшая новостей, только накануне приема узнала, кто такой Никита Хрущев. А также то, что Спирос просил Монро надеть на встречу с советским лидером «самое обтягивающее, самое сексуальное платье». «Видимо, в России слишком мало секса»,— сказала Монро.

Хрущеву звезды Голливуда тоже понравились. Джону Уэйну он предложил состязание — кто кого перепьет. Уэйн пил текилу, Хрущев — водку. У кого-то есть сомнения в том, кто победил?

Как Никите не понравились канкан и мэр

Перед приемом Хрущев побывал на съемках мюзикла «Канкан». Таким способом Скурас решил сделать фильму бесплатную рекламу. В одной из двух сцен, показанных высокому гостю, Ширли Маклейн с подругами танцевала «низкопробный» танец, давший название фильму. Слово Алексею Аджубею: «Девушки кривлялись, падали на пол, дрыгали ногами. И всем, кто видел этот танец, было ясно, что актрисам стыдно и перед собой, и перед теми, кто видит их. Они танцевали, не понимая, кому и зачем пришло в голову заставить их делать это перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и перед другими советскими гостями. А Никита Сергеевич спокойно сидел в ложе для почетных зрителей и, когда девушки кончили танец, поаплодировал им…

Только Никита Сергеевич распрощался с актерами, как стая американских журналистов кинулась к нему… Очень спокойно, прямо и остроумно Никита Сергеевич сказал несколько фраз, которые обошли потом многие газеты мира:

— Вы спрашиваете меня о канкане? С моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенных, развращенных людей. У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами».

Одна из актрис, снимавшаяся в фильме «Канкан», сказала журналистам о Хрущеве: «Если бы он переехал сюда, то получил бы "Оскар" за клоунаду». Похвалил Хрущева и комик Джек Бенни: «Это величайший драматический актер, какого я когда-либо видел».

Вечером того же дня случился еще один скандал. На очередном приеме мэр Лос-Анджелеса Норрис Поулсон заявил Хрущеву: «Не надо нас закапывать, тогда и мы вас не закопаем». А чуть ранее Поулсон сказал телерепортеру: «Все будут с ним вежливы, а я не буду. Я покажу ему кулак, хоть и покрытый бархатом. У меня будет длинный острый нож, и я засуну его сукину сыну…» Позже Поулсон заявил, что репортер исказил его слова. Хрущев после этого сбавил накал страстей и сказал, что Поулсон, видимо, просто встал не с той ноги.

Не понравилось Хрущеву и то, что сопровождающим в поездке по Лос-Анджелесу ему выделили комиссара пожарного управления Виктора Картера. Отец Картера был купцом второй гильдии из Нахичевани-на-Дону (позднее этот город слился с Ростовом-на-Дону). Из города он бежал, когда в Нахичевань-на-Дону вошла 9-я дивизия РККА, в которой служил молодой политкомисссар Никита Хрущев.

Как Никиту разочаровали американские профсоюзы и новейшая ЭВМ

Хрущев назвал Сан-Франциско самым красивым городом из всех, что он видел в Соединенных Штатах. В отличие от Лос-Анджелеса с негостеприимным мэром здесь его ждал очень теплый прием со стороны городских властей. Ему впервые позволили передвигаться не в закрытом автомобиле, а в кабриолете.

А вот встреча с профсоюзными лидерами штата Калифорния прошла не в самой теплой и не в самой дружественной обстановке. Хрущев периодически злился, стучал кулаком по столу и делал резкие замечания. Представители Американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов (АФТ-КПП) пытались донести до Хрущева мысль, что американским рабочим нравится свобода, поэтому они не хотят строить коммунизм. Хрущев одного из профсоюзных деятелей назвал диктатором, а главе профсоюза работников пивоваренной промышленности Карлу Феллеру, спросившему, почему люди тысячами бегут из Северной Кореи, Польши, Венгрии и других стран, где к власти пришли коммунисты, посоветовал искать ответ в его пиве. Все профсоюзные лидеры оказались, как заявил Хрущев, «капиталистическими марионетками».

В тот же день Хрущев посетил завод компании IBM в Сан-Хосе, Калифорния. Президент IBM Томас Дж. Уотсон-младший продемонстрировал высокому гостю «электронную счетную машину» IBM 305 RAMAC. В ней были впервые в истории использованы магнитные диски для хранения данных. На 50 дисках диаметром 61 см умещалось целых 3,75 Мб информации. Для установки электронной счетной машины требовалась комната размером 9х15 метров. Машина весила около тонны и стоила $189 тыс. (или сдавалась в аренду за $3200 в месяц).

«Никита Сергеевич Хрущев направляется далеко за город, чтобы посетить ультрасовременный американский завод, изготовляющий счетно-аналитические машины. Это здесь была построена машина "Рамак", дававшая ответы на вопросы посетителей американской выставки в Москве. Правда, иногда эта машина кривила своей механической душой и приукрашала американский образ жизни, но что возьмешь с родной дочери корпорации "Интернешенэл бизнес мэшинс"?» (А. Аджубей «Лицом к лицу с Америкой») Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На Хрущева новинка американской техники впечатления не произвела.

После осмотра завода и счетной машины Никита Сергеевич пообедал в рабочей столовой одновременно примерно с 200 сотрудниками компании.

Меню обеда Н. С. Хрущева в заводской столовой компании IBM 21 сентября 1959 года Овощной суп

Фруктовый салат с зерненым творогом

Корзинка картошки фри

Холодный чай

Покидая Сан-Франциско, Хрущев столкнулся еще с одним символом Америки — автомобильной пробкой. На вопрос мэра города об американских автострадах Никита Сергеевич ответил: «Мне в Советском Союзе автострады еще не нужны». Забитое машинами шоссе по три полосы в каждом направлении Хрущев назвал «жуткой расточительностью».

Как Никита встречался с кукурузой

В штат Айова Хрущев приехал, по мнению американской прессы, чтобы узнать, как столь мало фермеров могут настолько хорошо кормить так много американцев.

«Почему айовцы так боготворят и преклоняются перед своей "королевой полей"? Да потому, что кукуруза — это мука, каша, молоко, сироп, крахмал, яйца и множество других вещей, полезных и необходимых для жизни человека. Но главное: кукуруза — это говядина, свинина, птица» (А. Аджубей).

На приеме в городе Де-Мойн, штат Айова, Никита Сергеевич заявил: «Наш народ выдвинул лозунг: "Догнать и перегнать Соединенные Штаты по производству продукции на душу населения"… Мы… не склонны считать фермеров Айовы агрессивными людьми на том основании, что они производят кукурузы и мяса значительно больше, чем производят их сейчас колхозы Кубани.

Мы вызываем вас на соревнование в производстве мяса, молока, масла, товаров широкого потребления, машин, стали, угля, нефти для того, чтобы лучше жилось людям. Это куда более полезное соревнование, чем состязание в накапливании водородных бомб и всякого рода оружия». По американской версии, все это сказал не Никита Хрущев, а переводчик Виктор Суходрев. Уставший от бесконечных речей и приемов Хрущев сообщил собравшимся, что не будет мучить их своим русским, поэтому пусть переводчик сразу зачитает его приветственную речь на английском.

В 90 милях от города Де-Мойн находилась ферма Росуэлла Боба Гарста. Гарст и Хрущев познакомились в 1955 году, когда американский фермер приехал на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву. Позднее Гарст еще два раза посещал СССР.

При встрече со старым знакомым Никита Сергеевич похлопал его по пухлому животу, ущипнул за щеку и сказал: «Вот это Америка!» Во время прогулки по ферме Хрущева и Гарста сопровождали толпы журналистов. Назойливые люди с фотоаппаратами, микрофонами и телекамерами вывели из себя обоих. Гарст бросил в фотографов горстью силоса, пару раз оттолкнул тех, кто подошел слишком близко (это по советской версии, по американской — отвесил пинка одному фотографу и одному репортеру). Никита Сергеевич предложил фермеру спустить на журналистскую братию быка.

После встречи со старым другом Хрущев побывал на животноводческом комплексе. Там он вызвал посла США в ООН Генри Кэбота Лоджа-младшего на соревнование по скорости поедания хот-догов. Хрущев победил, поглотив три четверти своего хот-дога с венской сосиской, в то время как его соперник успел пережевать только первый кусок.

«Вы пока нас обгоняете в производстве сосисок, но мы впереди в полетах ракет к Луне. А однажды мы вас и по сосискам обгоним»,— сказал Хрущев послу. Доев последнюю четверть, Хрущев выдал каламбур, непонятый американской стороной: «Ну что, капиталист, съел?»

Еще одним американским блюдом, с которым впервые столкнулся Хрущев, был гамбургер. После возвращения Никиты Сергеевича в СССР в меню советских заведений общественного питания появятся два новых блюда — сосиска в тесте и булка с котлетой.

Как Никита возвращал американцам родственников

В Питсбурге Никита Сергеевич Хрущев был в прекрасном настроении. На сталелитейном заводе Mesta Machine чокался кока-колой с рабочими, прикалывал девушкам на спецовки советские значки, поменял часы на сигару, посидел в директорском кресле и пожал руки всем, кто попался ему на пути. Вокруг советского руководителя собралась огромная толпа. Хрущев сказал вице-президенту компании Mesta Machine Уильяму Пауэллу, что фирма, наверное, потеряет много денег, так как никто не работает. Затем повернулся к послу Генри Кэботу Лоджу и сказал: «Капиталист, а мне налили кока-колы бесплатно». Потом рассказал Пауэллу, что в СССР хотят изобрести машину, убивающую мух с помощью атомной энергии. Пауэлл ответил, что на его заводе такая машина не нужна. Хрущев продолжал: «Тогда я изобрету машину, которая превращает сторонников холодной войны в противников холодной войны». «Вот это другое дело»,— согласился Пауэлл.

На ланче, устроенном в Питсбургском университете, Никита Хрущев и вовсе превратился в доброго волшебника. Губернатор штата Пенсильвания рассказал ему трагическую историю девушки Донны Армонас, которая не видела свою мать Барбару и брата Джона целых 19 лет. В 1940 году вся семья находилась в Литве, когда туда вошли советские войска. Донна и отец, имевшие американское гражданство, смогли уехать в Штаты. У матери и младшего брата Донны было литовское гражданство. Им пришлось остаться. В 1948 году мать с сыном депортировали в Сибирь. Вскоре мать была осуждена за шпионаж на 25 лет лагерей, а сына, Джона-младшего, поместили под опеку в семью доносчиков, которые забирали себе все получаемые от отца посылки. Письма Джона Армонаса Иосифу Сталину и в советское посольство оставались без ответа. Услышав печальную историю, Хрущев сказал: «Девочка, ожидай свою мать в ближайшее время». Так и случилось. Барбара и Джон-младший получили разрешение на выезд в США.

Днем раньше в Де-Мойне к Хрущеву обратились с похожей просьбой другие литовцы — супруги Леонас, чьи дети остались в СССР. Им Никита Сергеевич тоже пообещал скорую встречу с родными.

Удивительным образом советская пресса хранила молчание по поводу этих добрых дел Хрущева.

Не сообщали советские газеты и о том, чем кормили Никиту Сергеевича в Питсбурге. А вот чем…

Как жена Никиты очаровала Америку

Нина Петровна Хрущева оказалась самой первой леди СССР, которую увидел Запад. Сперва американские СМИ встретили ее в штыки.

Ей тоже задавали вопросы. «Правда ли, что в семье Хрущевых вы держите в своих руках бразды правления?» Ответ первой леди СССР: «Нет. Это только американские журналисты так думают. Может быть, так обстоят дела с американскими женщинами, но у нас устроено не так».

Журналисты придирались к внешности Нины Петровны. Газеты, радио и телевидение критиковали ее осанку, одежду, «простоватое крестьянское лицо», прическу. Совместная фотография Нины Хрущевой и жены губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера публиковалась с подписью «Сравнение моды Москвы и Нью-Йорка».

Вот что писал корреспондент UPI: «Русская первая леди привнесла вчера вечером в Белый дом скромную бабушкину элегантность. Хотя Кристиан Диор вряд ли бы так подумал.





Если бы покойный верховный жрец моды увидал русскую первую леди на ужине в Белом доме, он, скорее всего, охарактеризовал бы ее как «неряшливо одетую» в комнате, полной изысканно одетых гостей».

За Нину Хрущеву неожиданно вступился Майкл Масманно, бывший судья на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками. Он направил письмо президенту Эйзенхауэру с протестом против слов «неряшливо одетая» в репортаже UPI. По мнению судьи, госпожа Хрущева была одета просто, но элегантно: «Кроме того, ее приятное материнское лицо затмевает любой модный наряд».

На приеме в Голливуде Фрэнк Синатра проводил миссис Хрущеву к столу, помог найти место для сумочки, сел на соседний стул, а после приема заявил, что она «очаровательная, очень мудрая женщина» и хорошо болтает по-английски. Они болтали о детях и внуках, показывали друг другу фотографии родных. Синатра предложил ей посетить национальный парк Редвуд, где растут прибрежные секвойи. Но Нина Петровна ответила, что там за каждым деревом будет прятаться полицейский. Сидевшие за тем же столом комик Боб Хоуп и актер Дэвид Нивен предложили сопроводить ее в Диснейленд, куда она хотела попасть не меньше, чем муж. Но ФБР сказало решительное «нет».

Боба Хоупа очень удивило, что Нина Петровна не знает в лицо многих американских кинозвезд. А в одном зале с ней были кроме уже названных Гари Купер, Ким Новак, Грегори Пек, Кирк Дуглас, Эди Фишер, Жа Жа Габор, Джуди Гарленд, Рита Хейворт, Джинджер Роджерс и другие.

К концу визита у Нины Петровны уже брали автографы мэры городов. Журналисты писали, что такая замечательная женщина вряд ли бы вышла замуж за плохого человека. Значит, Никита Хрущев не так уж страшен, как его малюют.

Как Никита позвал президента США в гости

С точки зрения международной политики визит Н. С. Хрущева в США не дал заметных результатов. Во внешнеполитических вопросах и США, и СССР остались на своих позициях. На прощание советский лидер пригласил президента США Дуайта Эйзенхауэра в гости, предположив, что его визит в СССР продлится дольше 13 дней, ведь СССР больше США.

Но пока велась подготовка к этому визиту, СССР успел посетить американский летчик Гэри Пауэрс на самолете-разведчике U-2. Самолет был сбит 1 мая 1960 года над Свердловском, после чего советско-американские отношения в очередной раз испортились.

Алексей Алексеев