Время для роста

В 2019 году участниками программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» должны стать уже 69 предприятий Пермского края. Сегодня эта программа представляет комплексный подход к улучшению работы предприятий. Программа действует на территории региона с 2017 года. Ожидается, что к 2025 году прирост производительности труда составит 30%.

Приоритетная федеральная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» реализуется на территории региона с 2017 года. В прошлом году программа получила статус Национального проекта. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, Федерального центра компетенций, Регионального центра компетенций и групп, сформированных на предприя­тиях-пилотах. Ожидаемые результаты: прирост производительности труда на 30% к 2025 году на предприятиях-участниках региональной программы; организация опережающего обучения работников, находящихся под риском высвобождения, высвобождаемых работников, а также повышение квалификации работников предприятий-участников программы, в том числе за счет субсидий; привлечение займов ФРП на реализацию корпоративных программ.

Участие в программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» приняли уже 30 предприятий, среди которых ООО «Инкаб», АО «Пермский мукомольный завод», ООО «Уралбумага», ООО «Свеза Уральский», ПАО «Метафракс», АО «Сорбент», АО «Сибур-Химпром», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК — Пермские моторы», ООО «Пермская химическая компания», филиал АО «Газпром бытовые системы», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ПАО «Протон-ПМ», ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“», АО «ОДК-Стар», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», ООО «Сода-Хлорат», АО «Медисорб», ООО «Навигатор — Новое машиностроение», ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», ООО «ЗНГА Анодъ», ООО «Инверсия-Сенсор».

Результаты и перспективы работы программы представители власти, участники и эксперты обсудили в рамках бизнес-завтрака «Комплексный подход к внедрению бережливого производства на предприятиях Пермского края», организованного газетой «Коммерсантъ-Прикамье».

Как рассказала первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева, в этом году количество участников программы должно увеличиться до 69 предприятий региона. К началу осени подписано уже 55 соглашений. Участниками программы могут стать только предприятия с годовой выручкой не менее 400 млн руб., но и не более 30 млрд руб. Однако в министерстве подчеркивают, что готовы помогать и малому, и среднему бизнесу, проводя обучение вне программы. «Мы реально оцениваем картинку наших пермских предприятий, и что мы видим: рост объемов производства не соответствует тем мощностям, которые сегодня есть на предприятии. Запрос был именно такой: как сделать больше на тех мощностях, которые есть. У нас сегодня в копилке 72 инвестиционных проекта на объем инвестиций примерно 1,5 трлн руб. И большая часть этих проектов направлена на модернизацию и наращивание технологических мощностей. Но именно сейчас проблема следующая: заказы есть, а технологические мощности не позволяют. Поэтому роль программы повышения производительности труда — прежде всего помочь предприятиям всех уровней бизнеса: малого, среднего и крупного. Выстроить таким образом производственные цепочки, чтобы выполнять действующие заказы»,— говорит Елена Дегтярева. Кроме того, одна из задач программы — работать над качеством той продукции, которую они выпускают. Госпожа Дегтярева отметила, что программа производительности нацелена на увеличение выручки самого предприятия, наращивание его компетенций, его мощностей и потенциала компании для наращивания рынка, выхода на экспорт. Она подчеркнула, что власти готовы помогать с выстраиваем логистических связей, содействием в обновлении производственных мощностей, снижением административных барьеров при выходе на экспортные рынки.

Персональный подход Одна из ключевых сложностей в работе программы, озвученная специалистами,— вовлечение персонала. «Люди — это самое главное. Если вы будете работать с персоналом, который не соответствует, у вас ничего не получится»,— считает Елена Дегтярева. Сегодня предприятия сталкиваются с проблемой поиска высококвалифицированных кадров. Сегодня наблюдается серьезный дефицит специалистов, владеющих компетенциями по бережливому производству. В прошлом году край получил федеральную субсидию на обучение специалистов. Совместно с учебными заведениями региона было обучено 5,5 тыс. человек. 99% всех участников проекта обучаются на территории Пермского края.

Проблема с кадрами есть и на самих предприятиях. Помимо этого, предприятия-участники сталкиваются с отторжением нововведений со стороны своих сотрудников. Поэтому важным вопросом при внедрении программ повышения производительности труда является выстраивание правильной мотивации сотрудников. «Самое главное для любого специалиста — понимать, как нововведения отразятся на его заработной плате»,— уточняет чиновник.

Старший преподаватель департамента менедж­мента НИУ ВШЭ — Пермь Марина Полосухина соглашается, что работа с кадрами — важнейший элемент эффективности внедряемых программ. «Когда выстраиваются новые, высокотехнологичные процессы, внедряются новые, современные цифровые технологии, сотрудники не всегда понимают, что происходит. Это приводит к разрыву между руководством и персоналом. Если мы не выстроим внутренние коммуникации между руководителями и сотрудниками, система в отрыве от ценности компании не будет работать»,— уверена специалист. По ее словам, при разработке программы повышения производительности на конкретном предприятии важно учитывать то, как поддерживаются новые компетенции на уровне мотивации персонала. Помимо внедрения новых технологических процессов, необходимо выстроить новые подходы и в корпоративной культуре предприятия. «Сотрудники должны понимать цели компании»,— подчеркнула она.

Директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов сообщил, что в октябре в Пермском крае, на площадке Пермского инженерно-промышленного форума, будет представлена «Фабрика процессов» — эффективный, современный инструмент обучения практической реализации принципов бережливого производства. Появление «Фабрики процессов» в Перми — одно из основных мероприятий национального и регионального проекта по повышению производительности труда. По словам господина Давыдова, это одна из самых современных программ, включающая в себя информацию как о производственных, так и об офисных процессах.

К решению вопроса повышения мотивации персонала компании подходят по-разному. Так, директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теплов рассказал, что на предприятии мотивируют сотрудников перспективой выхода предприятия на экспортные рынки, а также финансово готовы разделить будущую прибыль компании с сотрудниками. Руководитель службы по развитию бизнес-системы ООО «Свеза Уральский» Михаил Каменских пояснил, что при внедрении программы на предприятии основную ставку сделали на своих сотрудников. «Развитие компании невозможно без участия каждого члена команды, каждого сотрудника и постоянного обучения этого сотрудника»,— подчеркнул он. Поэтому было внедрено восемь базовых элементов бережливого производства: сменно-встречные собрания, доска решения проблем, премирование, фабрика идей, стандартная операционная процедура, кайдзен-команда, производственные соревнования, 5С. Суть этого подхода — в вовлечении коллектива в решение проблем компании. Это могут быть как производственные, так и хозяйственно-бытовые сложности, с которыми сталкивается сотрудник во время своей работы на предприятии.

В ООО «Свеза Уральский» выстроена такая система, при которой сотрудник может не только заявить о своих проблемах, но и предложить способы ее решения, подать идеи и рационализаторские предложения, за которые впоследствии будет премирован. Только в этом году в рамках предприятия было принято 1203 идеи, из которых уже реализовано 808 (67%). За восемь месяцев 2019 года предварительный экономический эффект от «Фабрики идей» составил 153,8 млн руб. Решено 2136 проблем, озвученных сотрудниками компании. Это примерно 90% от выявленных проблем.

«Во главе всего у нас стоят люди: безопасное поведение, правильная система целеполагания, правильная система обучения и мотивации. У нас всегда была цель много производить. Но потом мы поняли, что крут не тот, кто много производит, а тот, кто много зарабатывает»,— резюмирует Денис Мальцев. Результаты такого подхода не заставили себя ждать: ежегодный рост производительности труда составил 12%. «Мы могли бы расти за счет инвестиций, но сейчас прежде всего реализуем свой потенциал через внедрение бережливого производства, через трансформацию культуры»,— добавил господин Мальцев.

Кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Артемьев считает, что за два года работы программы на территории Прикамья она серьезно приросла в комплексности и системности. Сегодня у ряда компаний уже образовались хорошие кейсы по повышению производительности. Работа в этом направлении дает существенный результат. По мнению господина Артемьева, сегодня важно выстроить систему взаимодействия между предприятиями, для того чтобы они обменивались успешным опытом. Это впоследствии может существенно улучшить результаты работы программы.

Ирина Пелявина