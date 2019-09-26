Дело священника Николая Стремского передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело в отношении главы религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского передано в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщает СУ СК РФ.

«По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским, приняты меры по оказанию им психологической помощи и изоляции от возможного негативного воздействия»,– говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ), изнасиловании (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Удочеренной мужчиной Елене Стремской и ее мужу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Следователи установили, что с января по август 2018 года Николай Стремский на территории поселка Саракташа в Оренбуржье неоднократно совершал развратные действия в отношении шести подопечных и удочеренных несовершеннолетних. Кроме того, мужчина изнасиловал одну из них, считает следствие. По версии правоохранителей, Елена Стремская и Виктор Щербаков в августе минувшего года, применив насилие, заперли и удерживали трех потерпевших в гараже.

Трое обвиняемых заключены под стражу. В настоящее время силовики провели 17 обысков и выемок, изъяли улики, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Георгий Портнов