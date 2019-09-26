Объем покупок по картам в СЗФО вырос на 24%

За первое полугодие 2019 года объем покупок и оплат услуг по банковским картам на территории СЗФО вырос на 23,5% и составил 1,7 трлн рублей. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

Всего за шесть месяцев в регионе было совершено 2,1 млрд операций с банковскими картами на 3,2 трлн рублей. При этом наличные с карт стали снимать реже, на 5,6%. Всего в банкоматах региона держателями карт было получено 1,5 трлн рублей.

По данным на 1 июля 2019 года у жителей СЗФО было 28,3 млн платежных карт, из них 14,3 млн штук у жителей Санкт-Петербурга.