9,111 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—июле 2019 года, сообщил вчера Росстат. Это на 18% больше, чем было по итогам такого же периода 2018 года (7,724 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 33,9 тыс. организаций РФ получили прибыль в размере 10,351 трлн руб., а 15,1 тыс.— убыток на общую сумму 1,24 трлн руб. Наибольшую прибыль Росстат зафиксировал в таких отраслях, как обработка (2,552 трлн руб., плюс 20% к январю—июлю 2018 года), добыча полезных ископаемых (2,259 трлн руб., минус 12%) и торговля (1,795 трлн руб., рост на 45%).