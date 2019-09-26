В Госдуме предложили расширить перечень лекарств для изготовления в аптеках

В Госдуму внесен проект закона, который позволяет аптекам самостоятельно изготавливать лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ. Поправки в статью 56 закона об обращении лекарственных средств внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с Ольгой Баталиной, сообщается на сайте Госдумы. В пояснительной записке отмечается, что фармацевтическая промышленность, покрывает потребность в используемых педиатрической практике лекарственных формах всего на 10%.

«Речь идет о медикаментах, которые требуются в небольших количествах. На сегодняшний день в силу действующего законодательства количество производственных аптек существенно сократилось и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют»,— сказала госпожа Баталина.

Отмечается, что в настоящее время аптеки могут изготавливать только лекарства, не требующие обязательной регистрации. Законопроект предлагает разрешить производство лекарств, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.