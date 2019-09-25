Саратовский губернатор предложил отдавать регионам половину доходов от акцизов на табак

В Саратовской области за шесть лет участия в национальных проектах планируется построить, реконструировать и отремонтировать 194 объекта социально-инженерной инфраструктуры. Сумма вложений составит 64 млрд руб.

Об этом в рамках ней Саратовской области в Совете Федерации РФ рассказал губернатор Валерий Радаев. В настоящее время ведется строительство и реконструкция 62 объектов, 42 из них должны завершить до конца года.

Регион участвует во всех нацпроектах, федеральное финансирование в этом году превышает 33 млрд руб., на шесть лет - 170 млрд руб.

Господин Радаев попросил СовФед о содействии в увеличении финансирования по федеральному проекту «Оздоровление Волги». По плану для региона он не превышает 100 млн руб., однако эти средства «не позволят покрыть даже минимальные потребности на строительство и реконструкцию очистных сооружений, поскольку в Саратовской области акватория Волги имеет самую большую протяженность и обеспечивает основную логистику в Каспий», пояснил глава региона.

Он также попросил включить строительство нового моста через Волгу в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Вопросы дополнительного финансирования также поднимались по поводу реконструкции областной детской клинической больницы (основной корпус), ремонту школ, поликлиник, зданий сельских ДШИ, реставрации театра оперы и балета.

На обслуживание госдолга регион ежегодно тратит 2 млрд руб. В следующем году области предстоит вернуть 8 млрд руб. банкам и 2,5 млрд – федеральному бюджету.

Валерий Радаев предложил продлить реструктуризацию бюджетных кредитов без дополнительных условий, с установлением ежегодного объема погашения до 5% общей суммы задолженности, продлить ограничения на возврат авансовых платежей по налогу на прибыль, компенсировать выпадающие доходы в результате выведения движимого имущества из-под налогообложения в полном объеме. Для Саратовской области эта сумма составляет 3,4 млрд руб. Еще одна предложенная мера - зачисление в региональные бюджеты половины доходов от акцизов на табачную продукцию.

Марина Ковалева