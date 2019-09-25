Максим Решетников обсудил 300-летие Перми с Виталием Мутко

25 сентября прошла встреча заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко и губернатора Пермского края Максима Решетникова, на которой стороны обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми.

В городе уже идет строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. На данный момент выполнены предпроектные работы, в том числе разработаны концепции объемно-планировочных, технологических, конструктивных и архитектурных решений. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.

Как отметил Виталий Мутко все преобразования в городе должны быть сделаны на самом высоком уровне: «Юбилей – лишь один из поводов привести в порядок ключевые общественные пространства Перми, где работают и отдыхают жители города. По сути, мы хотим дать новый импульс развитию Перми, превратить ее в центр притяжения лучших людей, идей и инвестиций со всей страны».

Максим Решетников отметил, что в ходе совещания также обсуждались административные барьеры, с которыми приходится сталкиваться региону в ходе подготовки: «Ситуация постепенно улучшается благодаря позиции вице-премьера и минстроя РФ и изменениям в федерального закона о закупках. Мы также обсудили достройку проблемных домов. Виталий Леонтьевич пообещал приехать в Пермский край, чтобы проинспектировать ход работ».

Согласно проекту преобразования Перми к 300-летию, в краевой столице планируется развитие центра города в границах улицы Ленина, набережной Камы, долин рек Данилихи и Егошихи. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также создание условий для развития территорий, открывающих выход к Каме. Проект объединит центры XIX и XX веков и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки.