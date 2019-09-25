РБК: Мэрия Перми не станет изымать участок ЖК «Солнечный город»

По итогам публичных слушаний по поводу реконструкции ул. Николая Островского в Перми, которые прошли в середине сентября, мэрия внесла в планы изменения. Об этом сообщает РБК.

На слушаниях выступили жильцы ЖК «Солнечный город», которые пояснили, что часть парковки на ул. Николая Островского будет находиться за «красной линией». В итоге в документацию будут внесены изменения. «В связи с поступившими предложениями и замечаниями от жителей дома по ул. Николая Островского, 93б, будет исключена часть земельного участка по ул. Николая Островского, 93б из перечня земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд», - пояснили в мэрии.

Напомним, реконструкция ул. Николая Островского предусматривает устройство проезжей части, дополнительной полосы на подходе к перекрестку для правоповоротного движения, вело-пешеходных дорожек, второстепенного проезда, газонов с посадкой деревьев, тротуаров, освещения и сквера. Споры вызвал вопрос о переносе так называемой «красной линии»на улице Николая Островского с нечетной стороны. По планам городских властей «красная линия» должна быть перенесена с проезда между ЖК «Солнечный город» и авторынком на 30 м к торгово-офисному центру на ул. Островского, 99. В результате территория нынешнего рынка на Островского, 101 должна стать частью общественного пространства, а участки на территории самого рынка будут изъяты.