Балашовский рецидивист получил два года колонии за угрозы в адрес проверяющего

Житель Балашова, который уже отбывает наказание за противоправное деяние, приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за угрозы в адрес сотрудника исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Гражданин отбывание наказание за кражи. Находясь в коридоре одного из корпусов исправительного учреждения и недовольный проведением планового обыска в его камере, он угрожал применением насилия в отношении младшего инспектора отдела режима и надзора, чем дезорганизовал деятельность учреждения.

Марина Ковалева