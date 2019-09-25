Нет ничего более постоянного, чем мобильное За МГТЭС в Крыму заплатят потребители

Мобильные электростанции (МГТЭС), которые сейчас находятся в Крыму для подстраховки энергосистемы, могут получить бессрочный статус вынужденной генерации. Это значит, что платить за них будут потребители. Обычно этот механизм используют для поддержки старых мощностей, необходимых для надежности энергосистемы, но МГТЭС хотят получить вынужденный тариф для поддержания мобильного резерва на случаи аварий. Пока правительство одобрило МГТЭС этот статус на 2020 год, что обойдется потребителям в 1,6 млрд руб.

Принадлежащие Федеральной сетевой компании (ФСК) мобильные ГТЭС, в 2014 году переброшенные в Крым для закрытия энергодефицита, могут получить новый для энергорынка статус федерального мобильного резерва мощности. Это означает, что они будут бессрочно получать повышенный вынужденный тариф. По данным “Ъ”, вопрос рассматривался на заседании правкомиссии по электроэнергетике у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября. Тот поручил подготовить соответствующую нормативную базу, говорят источники “Ъ”. В ФСК ситуацию не комментируют.

«Вынужденный» статус получают ТЭС, которые не окупаются на рынке, но нужны для теплоснабжения или надежности энергосистемы. Такие ТЭС получают повышенный тариф на мощность, а нагрузка за содержание вынужденного генератора ложится на потребителей. Статус обычно дается не новым, а устаревшим и неэффективным станциям.

Так как пока вопрос по введению федерального мобильного резерва мощности не решен, правительство продлило вынужденный статус для МГТЭС в Крыму до конца 2020 года, говорят источники “Ъ” и подтверждает представитель вице-премьера. Ранее станциям уже дали повышенный тариф на 2022–2024 годы.

В составе МГТЭС 19 газотурбинных электростанций мощностью 427,5 МВт: 18 находятся в Крыму, одна — в Новороссийске. МГТЭС закуплены в 2005 году после крупных блэкаутов в Москве и Московской области, а затем были переброшены в Хакасию и Туву после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. МГТЭС использовали на сочинской Олимпиаде 2014 года, после чего их перевели в Крым. Станции страховали местную энергосистему при довольно частых массовых блэкаутах, закрывая до 70% потребности полуострова в электроэнергии, когда строился энергомост Кубань—Крым. Предполагалось, что после ввода в 2019 году Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму мощностью 940 МВт станции вывезут с полуострова.

Но место дальнейшей работы МГТЭС не определено, и пока они останутся в Крыму, говорят собеседники “Ъ”. В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) считают, что после ввода собственных станций технологической необходимости работы МГТЭС в крымской энергосистеме больше нет. В диспетчере также добавили, что в ЕЭС России существуют энергоузлы, в которых при определенных условиях могут быть востребованы мобильные источники генерации. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что вопрос целесообразности нахождения МГТЭС в резерве крымской энергосистемы в 2020-м и следующих годах прорабатывается, решение не принято.

Александр Новак, глава Минэнерго, о вводе в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭЦ, 18 марта С сегодняшнего дня Крым обеспечен более чем в два раза большим объемом электроэнергии и мощности, чем потребляет

Вместе с тем, как отмечается в пояснительной записке к правкомиссии, безубыточная эксплуатация МГТЭС в рыночных условиях невозможна: тариф, который дается мобильным станциям, в два раза выше рынка. Без статуса вынужденной генерации МГТЭС может потерять источник финансирования для «поддержания мобильного резерва мощности в состоянии постоянной эксплуатационной и мобилизационной готовности», говорится в материалах.

Энергоцены в Крыму дотируются оптовым энергорынком, и продолжение работы МГТЭС в 2020 году, по оценке «Совета рынка» (регулятор энергорынков), обойдется потребителям европейской части РФ и Урала в 1,5–1,6 млрд руб., что поднимает конечную цену для них на 0,11%.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что, учитывая противоаварийный характер мощности МГТЭС, они явно несут государственную функцию. По его мнению, логично было бы оплачивать их содержание из федерального бюджета, а потребителей заставлять платить полную цену только за их фактическое использование.

Татьяна Дятел