Свидетели апеллируют к суду

Адвокаты осужденных Ленинским районным судом Саратова свидетелей Иеговы (одно­именная организация признана экстремистской, запрещена в РФ) в ближайшие дни намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Об этом “Ъ” сообщил адвокат одного из них, Константина Баженова, Артур Леонтьев. Уголовное дело в отношении религиозной группы расследовало УФСБ по Саратовской области, шесть человек приговорены к реальным срокам. Защита настаивает на невиновности саратовцев.

Защита шестерых свидетелей Иеговы, приговоренных к реальным срокам заключения в колонии общего режима, в ближайшее время намерена подать апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда. Как рассказал „Ъ“ адвокат одного из осужденных, Константина Баженова, Артур Леонтьев, пока поданы жалобы на изменение меры пресечения на заключение под стражу. В отношении Константина Баженова, Феликса Махаммадиева и Алексея Буденчука на время судебного следствия была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Роман Гридасов, Алексей Мирецкий, Геннадий Герман находились под подпиской о невыезде.

«Мера изменена до вступления решения суда в законную силу, оснований, на наш взгляд, для этого не было, поскольку они не нарушали предыдущую меру пресечения»,— отметил господин ­Леонтьев.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения, признанного экстремистским) было возбуждено в июне 2018 года. Наблюдение за фигурантами велось с июля 2017 года.

Трое участников религиозной группы, как считает следствие, Константин Баженов, Алексей Буденчук и Феликс Махаммадиев, были заключены под стражу (в мае 2019 года судья Фрунзенского районного суда Саратова Игорь Дюжаков изменил арест на запрет определенных действий), остальных отпустили под подписку о невыезде.

• «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, имеет около 8,6 млн проповедников по всему миру. 20 апреля 2017 года Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», запретив его деятельность и деятельность всех 395 отделений на территории России. 17 августа 2017 года «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его 395 местных религиозных организаций включены в список запрещенных в России организаций.

Следствие считает, что шестеро жителей Саратовской области продолжали деятельность запрещенной экстремистской организации, распространяли религиозную ­литературу.

Рассмотрение уголовного дела по существу в Ленинском районном суде началось в июле этого года. На суде обвиняемые не признавали вину, утверждали, что не основывают свои убеждения на уставах каких-либо местных религиозных организаций. Кроме того, защита настаивала на том, что российские суды не давали оценку вероучению «Свидетелей Иеговы», а запрещали саму организацию как юридическое лицо, отношения к которой обвиняемые не имели.

На прениях обвинение просило приговорить Константина Баженова, Феликса Махаммадиева и Алексея Буденчука к семи годам лишения свободы, а для Романа Гридасова, Алексея Мирецкого и Геннадия Германа прокуроры потребовали шесть лет колонии общего режима. В итоге на прошлой неделе Баженов, Махаммадиев и Буденчук приговорены к трем годам колонии общего режима, а Гридасов, Герман и Мирецкий — к двум годам. Также им запрещено занимать руководящие должности в общественных организациях в течение года.

Защита рассчитывает на смягчение приговора в апелляционной инстанции. «Апелляция теоретически может изменить приговор на наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Статья, например, предусматривает штраф»,— отметил Артур Леонтьев.

По словам адвоката, на суде было сказано, что фигуранты уголовного дела являются свидетелями Иеговы и продолжают исповедовать свою веру индивидуально и совместно с другими. «Это право гарантировано Конституцией, они не отрицали того, что исповедуют такую религию. Непонятно, что они этим нарушили. В уставе запрещенной организации указано, что они исповедуют эту религию, но это разные вещи. То ли это недопонимание со стороны правоохранительных органов, то ли намеренное смешение понятий. С нашей точки зрения, решение Верховного суда (о запрете религиозной организации. — „Ъ“) толкуют расширенно. В резолютивной части судебного решения не указано, что сама вера является противоправной. Оценку вероучению суд не давал. В индивидуальном порядке можно исповедовать любое учение, но на практике выходит не так»,— отметил адвокат.

Сергей Петунин