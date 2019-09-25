Вторичное вырвалось вперед

Риэлторы констатируют снижение продаж квартир в новостройках Краснодара за два с половиной месяца более чем на четверть. Произошло это с июля текущего года, когда в силу вступили поправки в закон о долевом строительстве, которые привели к удорожанию квадратного метра жилья на первичном рынке. Это, по мнению участников рынка, переориентировало людей на покупку квартир во вторичном жилье. Эксперты не исключают, что снижение темпов продаж может быть связано с отсутствием покупательской способности населения. Застройщики полагают, что люди предпочитают вторичное жилье из-за страха стать обманутыми дольщиками.

Участники рынка недвижимости Краснодара констатируют резкое падение покупательского спроса на квартиры в новостройках. Как сообщил “Ъ-Кубань” директор федеральной риэлторской компании «Этажи» в кубанской столице Вадим Камалов, если в первой половине текущего года доля реализованных квартир на первичном рынке недвижимости составляла 55%, то к настоящему времени она снизилась до 25%. Переломный момент, по словам риэлтора, произошел в июле, когда вступили в силу поправки в 214-ФЗ, предполагающие использование застройщиками кредитных средств на реализацию проектов. «С 1 июля часть застройщиков, играя на теме изменений в законе “О долевом строительстве”, начали поднимать цену на квадратные метры жилья в новостройках, что привело к тому, что люди просто ушли в покупку вторичного жилья», - рассказал господин Камалов.

Руководитель Macon Илья Володько также констатирует падение продаж на первичном рынке жилья в Краснодаре, однако предполагает, что это произошло в связи с тем, что девелоперы искусственно нагнетали обстановку в первом полугодии 2019 года, прогнозируя рост цен после вступления в силу поправок в 214-ФЗ, тем самым провоцируя рост сделок. Соответственно, после пика продаж произошел спад, который сейчас и наблюдается.

«Кроме того, можно предположить, что наступил краткосрочный кризис на первичном рынке жилья, связанный с отсутствием роста доходов большей части населения. У людей нет средств для спроса на жилье, а цены находятся на достаточно высоком уровне и продолжают свой рост», - считает эксперт.

По данным риэлторов, рынок вторичного жилья в Краснодаре на сегодняшний день составляет около 60% от всего выставленного на продажу жилья, а показатель по России достигает 80%. При этом, по словам Вадима Камалова, многие застройщики отрываются от реальности и ориентируются только на первичный рынок. «Раньше люди шли в новостройки, потому что покупая квартиру на первичном рынке они условно экономили 10-15 тыс. руб. на квадратном метре. А после того, как вторичка и новостройки начали сравниваться по цене, произошло падение продаж на первичном рынке. Сейчас по Краснодару средний уровень цены кв. м в первичном и вторичном жилье составляет 55-60 тыс. руб. Но нужно понимать, что новостройка идет без отделки, поэтому, чтобы сделать более-менее нормальный ремонт, в цену квадратного метра нужно вложить еще 7-10 тыс. руб. Поэтому стало просто невыгодно покупать квартиры на первичном рынке жилья Краснодара», - резюмировал руководитель «Этажей».

По данным сайта недвижимости «Росриелт», в августе текущего года стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляла 51,6 тыс. руб., во вторичном жилье — 56,6 тыс. руб.

Сейчас, по словам Вадима Камалова, застройщики пытаются раскачать рынок первички за счет различных акций. Илья Володько согласен, что первичный рынок безусловно приближается по уровню цен ко вторичному и становится менее доступным по сравнению со вторичным, однако, он становится и гораздо более устойчивым с точки зрения рисков. «При условии того, что качественного фонда у нас не так много, покупатели все равно предпочтут покупать жилье современного качества, которого еще нет на вторичном рынке. Мне кажется, что серьезного перетока клиентов из новостроек во вторичку не произойдет, хотя он, безусловно, возможен», - говорит эксперт.

Генеральный директор ООО «Эталон девелопмент» Богдан Шахов уверен, что застройщики не настолько далеки от реальности, что будут поднимать цену на жилье выше покупательской способности клиентов. Скорее всего, по его словам, рост цен на квартиры в новостройках в ближайшее время будет корректироваться отделами продаж строительных компаний. «На мой взгляд, основной причиной ухода покупателей недвижимости на вторичный рынок жилья является страх стать обманутым дольщиком», – подытожил застройщик.

Дмитрий Михеенко