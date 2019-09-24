Европейский суд признал, что Google не обязана применять «право на забвение» по всему миру

Google выиграла судебное разбирательство с французскими властями вокруг «права на забвение» и не обязана выплачивать штраф в €100 тыс. Такое решение принял Европейский суд, который постановил, что принятое Европейским союзом законодательство не может распространяться на все страны мира, а значит, и на версии поисковика, зарегистрированные в странах за пределами ЕС.

«На текущий момент, согласно законодательству ЕС, оператор интернет-поисковика… не обязан удовлетворять запрос на удаление персональных данных на всех версиях своего поисковика. Тем не менее закон ЕС обязывает оператора произвести такое удаление информации на всех версиях поисковика, относящихся к странам—членам Европейского союза»,— говорится в решении суда.

Согласно закону «О праве на забвение», пользователи интернета могут потребовать удалить из интернет-поисковиков недостоверную и неактуальную информацию. Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к ответственности по которым не истекли, и сведения о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) Франции в марте 2016 года обязала Google выплатить штраф, сочтя, что корпорация нарушила закон, удалив личную информацию французских пользователей поисковика после поступивших жалоб с домена .fr, но оставив ее на домене .com.

Кирилл Сарханянц