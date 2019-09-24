Движение по развязке с КАД в Мурино будет открыто весной 2020 года

Рабочее движение по дорожной развязке с КАД в западном Мурино будет открыто весной 2020 года, сообщил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.

«Мы рассчитываем, что стройка пойдет с опережением темпов, и весной 2020 года будет запущено уже рабочее движение. Сдача объекта будет чуть позже»,— уточнил господин Седов.

По его словам, договоренности об ускорении темпов строительства объекта с подрядчиками были достигнуты сегодня. Работы на данном участке ведет АО «ПО "Возрождение"» по заказу ГКУ «Ленавтодор». Стоимость проекта составит около 800 млн рублей, завершить работы планируется в августе 2020 года.

Константин Куркин