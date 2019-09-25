Промышленность спасает экологию

Сибирские промышленные предприятия, являющиеся мощными источниками загрязнения окружающей среды, заострили свое внимание на экологических проектах. Инвестиции в этот сегмент в последние годы значительно выросли. Однако в округе, в отличие от городов России в целом, основным источником загрязнения атмосферного воздуха остается промышленность. Экологи считают, что усилий предприятий недостаточно, и настаивают на повсеместном применении современных технологий и разработке новых природо­охранных законов.



Минприроды России в августе 2019 года опубликовало государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году», в котором составило список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Более половины населенных пунктов (24 из 46) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе. Больше всего загрязненных городов в Сибири находится в Иркутской области (Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов). В список Минприроды также вошли города Красноярского края (Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск), Хакасии (Абакан, Черногорск), Алтайского края (Барнаул), Тывы (Кызыл), Новосибирской и Кемеровской областей (Искитим и Новокузнецк).

Основными загрязняющими веществами в Сибири в 2018 году были бензапирен (образуется в результате горения), фтороводород (применяется в металлургии), сероводород (используется в химической промышленности, в том числе при очистке нефти) и фенол (применяется в угольной и нефтегазовой промышленности). Доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха, составила 55%.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в округе в 2018 году (включая выбросы от ж/д транспорта) составил 6,9 млн т, что на 8,6% меньше, чем в 2017 году. Выбросы от стационарных источников (промышленность и теплоэнергетика) достигли 5,2 млн т и по сравнению с 2017-м сократились на 9,5%. Объемы передвижного источника загрязнения (автотранспорт) составили 1,7 млн т (+5,9% в сравнении с 2017 годом). Таким образом, основной объем веществ, загрязняющих в атмосферный воздух, на территории Сибири приходится на промышленность и теплоэнергетику — около 75%, еще 25% вносит транспорт.

По данным Роспотребнадзора и Минприроды, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городах России (до 80%) приходится на автомобили и 20% — на промышленность и теплоэнергетику.

Погода в Сибири обязывает

Согласно докладу Минприроды, в четырех регионах Сибири (Алтайском крае, республиках Алтай и Хакасия, Иркутской области) объемы выбросов в 2018 году увеличились.

В Искитиме (Новосибирская область) за последние пять лет наблюдается рост концентраций всех основных загрязняющих веществ. Здесь в 2018 году концентрации бензапирена по сравнению с 2017-м увеличились в три раза. В городах Абакан и Ангарск по сравнению с предыдущим годом выросли среднегодовые концентрации оксидов азота, формальдегида и в полтора раза — бензапирена. Этому, по мнению экспертов Минприроды, способствовали сложившиеся метеорологические условия — сильные морозы (–40–49°С) и дефицит осадков (менее 80%), увеличение по сравнению с предыдущим годом повторяемости (до 20%) слабых ветров. Норильск, который характеризуется максимальными в России объемами выбросов диоксида серы, сохранил свою позицию в списке городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

Экологические проблемы Сибирского федерального округа связаны, прежде всего, с добычей и переработкой полезных ископаемых, считает аналитик ИК «Фридом финанс» Евгений Миронюк. «Районы, специализирующиеся на нефтегазодобыче и добыче угля, страдают от бурения, эксплуатации скважин, строительства и эксплуатации нефте- и газопроводов. В районах, где развиты черная и цветная металлургия, химическая промышленность происходят выбросы в атмосферу, загрязнение воды и почвы. В Норильском промышленном районе, к примеру, ежегодно в атмосферу выбрасывается около 2 млн т сернистых соединений»,— рассказал собеседник.

К «лидерству» сибирских городов в опубликованном Минприроды списке самых загрязненных мегаполисов России могло привести увеличение выбросов в атмосферу за счет развития самих городов и открытия новых производств в условиях климата, который не способствует рассеиванию попадающих в атмосферу веществ, отметила заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Томского госуниверситета (ТГУ) Валентина Горбатенко.

Прогноз хороший

Наибольшее снижение объема выбросов загрязняющих веществ в период с 2010-го по 2018 год произошло в Республике Тыва (на 48,9%), Новосибирской (на 26,6%), Томской (на 21,8%) и Омской областях (на 10,4%), в Красноярском крае (на 6,5%) и в Кемеровской области (на 0,5%),

Снижение вредного воздействия на окружающую среду предприятиями Сибири эксперты объясняют реализацией крупных социальных и технологических проектов. По словам президента экологического фонда «Зеленый стандарт» в Новосибирске Михаила Михайлова, крупный бизнес, который вносит существенный вклад в загрязнение окружающего воздуха, от разговоров перешел к делу и начал практическую реализацию экологических программ в рамках своих предприятий или совместно с местными или региональными программами. «Как пример для подражания назову „Экологическую хартию Красноярского края“, подписанную в 2017 году, где прописаны конкретные обязательства представителей бизнеса, органов местного самоуправления, общественных организаций и экспертного сообщества. Время показало, что это не просто бумажный документ, а вполне работоспособное руководство к действию,— говорит эксперт.— А в Новосибирской области буквально на днях компания „Балтика“ открыла новые биологические очистные сооружения на своем предприятии. Завод „Экран“ совместно с „Балтикой“ запускает проект сбора стекла, прежде всего бутылок, а это значительный шаг на пути к цивилизованному обращению с отходами. Завод „Искитимцемент“ в мае установил на своем оборудовании современный фильтр австрийской фирмы Scheuch. Он введен в эксплуатацию в рамках программы по сокращению выбросов и позволяет улавливать до 99,9% загрязняющих веществ. Но есть и отрицательный пример вблизи Искитима — небольшой завод, от которого пыль идет на сотни метров».

О проблемах Искитима, по словам замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области — начальника управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрия Марченко, в правительстве знают и предпринимают меры. «Да, мы проблемы Искитима знаем, но самое главное, что эти проблемы решаются, в том числе за счет инвестиций предприятий в модернизацию производственных линий»,— прокомментировал он. Производственная площадка АО «Искитимцемент» входит в перечень Минприроды РФ из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду (I категория, вклад в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60%).

В 2018 году, по данным Росстата, общий объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану атмосферного воздуха, на территории Сибири составил 9,6 млрд руб. Наибольший вклад внес Красноярский край (4,6 млрд руб.), наименьший — Республика Хакасия (2,5 млн руб.).

Позаботились о будущем

В России появился новый тип предпринимателей, которые думают не только о своей выгоде, но и о том, в каком мире будут жить их дети и внуки, для них экология — это и тренд, и конкретные проекты по улучшению жизни в отдельно взятой местности, говорит Михаил Михайлов.

Так, в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщили, что крупные промышленные предприятия с производственными площадками в Красноярске и Норильске разработали стратегию по борьбе с выбросами. Проект планируется реализовать в рамках нацпроекта «Экология». К примеру, инвестиции бизнеса на сумму 123 млрд руб. к 2024 году уменьшат число выбросов в Норильске на 75%, а в Красноярске вложение 70 млрд руб. позволит за тот же срок снизить объем загрязнений на 22%.

Один из активных участников проекта — «Норникель» — для достижения заявленных целей намерен не только модернизировать существующее производство, но также избавиться от устаревшего и экологически небезопасного. Так, в 2016 году компания закрыла самый старый объект в структуре — Никелевый завод (Норильск). «Это позволило модифицировать производственную цепочку и улучшить экологическую обстановку в городе»,— сообщил заместитель директора и главный инженер Заполярного филиала «Норникеля» Алексей Девочкин.

Закрытие завода в Норильске позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 380 тыс. т в год. Кроме этого, компания избавилась от 600 источников загрязнения атмосферы, в том числе двух выпусков сточных вод Никелевого завода в реку Новая Наледная (масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами ликвидированных выпусков, в 2015 году составила около 37 тыс. т в год).

В 2018 году «Норникель» запустил проект «Серный», который предполагает улавливание выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. В целом по группе в 2018 году затраты на охрану окружающей среды составили 32,5 млрд руб. (117,9% к уровню 2017 года). «С 2019 по 2022 год капитальные затраты „Норникеля“, включая экологические проекты, составят до $11,5 млрд»,— отметил Алексей Девочкин.

Заполярный филиал ПАО «ГМК „Норильский никель“» входит в перечень Минприроды РФ из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ, АО «Русал») в рамках программы по улучшению экологической ситуации в регионе с 2004–2009 годов снизил удельные выбросы вредных веществ на тонну произведенного алюминия: по фтористому водороду — в 1,5 раза, по смолистым веществам — в 2,7 раза, по бензапирену — в 2,5 раза. Объем инвестиций в переоснащение завода системами газоочисток и обновление технологических линий составил за указанный период более $300 млн. «За последние два года затраты на природоохранные мероприятия на предприятии превысили 3 млрд руб.»,— сообщили в компании.

К 2014 году «Русал» снизил количество прямых выбросов парниковых газов в атмосферу существующими алюминиевыми заводами на 53%. За следующее десятилетие компания намерена снизить прямые удельные выбросы парниковых газов на 15% по всем алюминиевым заводам.

ОАО «Русал Братск», АО «Русал Новокузнецк», АО «Русал Саяногорский алюминиевый завод» входят в перечень Минприроды РФ из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

«Евраз» в природоохранные мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» до 2024 года вложит свыше 6,3 млрд руб. Соглашение об этом глава Кемеровской области, где расположен Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, а также старший вице-президент «Евраза» по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Димитрий Кобылкин подписали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2019). Предполагается, что для решения проблемы выброса двуокиси серы в регионе при переработке железорудного сырья на «Евраз ЗСМК» будет построена система сероочистки.

АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» входит в перечень Минприроды РФ из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60%.

Омский НПЗ компании «Газпром нефть» в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» вложит более 100 млрд руб. Проект подразумевает, что к 2024 году совокупные выбросы от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий в Омске снизятся на 20%. Инициатива ОНПЗ позволит сократить 3,7% от общего объема воздействия на окружающую среду в регионе. «Благодаря модернизации Омский НПЗ к 2015 году добился снижения воздействия на окружающую среду на 36%, а к 2021 году снизит воздействие еще на 28%»,— сообщил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Владимир Генералов.

Острая необходимость

Сегодня наметился определенный баланс сил: с одной стороны, многие предприятия приступили к реализации экологических проектов, которые реально улучшают экологическую ситуацию в регионах, с другой — в Сибири с ее газом абсолютное большинство ТЭЦ угольные, а энергетика по объемам загрязнения окружающей среды мало в чем уступает промышленным гигантам, отмечают экологи.

«Современные технологии позволяют значительно снизить воздействие угольных электростанций на окружающую среду как с точки зрения уменьшения объемов выбросов традиционных загрязняющих веществ (оксида серы и азота), так и парниковых газов. Для решения этой задачи может использоваться новейшая технология улавливания и захоронения углекислого газа CCS»,— считает директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Перцовский.

Однако даже самая современная угольная электростанция не в состоянии конкурировать по степени чистоты с газовыми станциями, по крайней мере, при сопоставимых инвестициях.

По мнению экспертов, решить экологические проблемы в регионах может совершенствование природоохранного оборудования, в том числе на ТЭЦ. Необходимо также обеспечить контроль за общественным транспортом — запретить эксплуатировать автобусы, технические характеристики которых не соответствуют современным экологическим стандартам, вынести за пределы города промышленные площадки и ужесточить экологические требования.

Лолита Белова