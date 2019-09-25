Цифровизация угля и металла

Внедрение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности и металлургии на глобальном мировом рынке идет разными темпам. Однако российские представители этих отраслей рассказывают о схожей динамике цифровизации своих предприятий.



Глобальный рынок: металлургия пока впереди

Компания Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwC), специализирующаяся на аудиторских и консалтинговых услугах в различных отраслях мировой экономики, опубликовала шестнадцатый ежегодный обзор мировых тенденций в горнодобывающей промышленности «Горнодобывающая промышленность. Ресурсы для будущего» с подзаголовком «Способна ли горнодобывающая промышленность к быстрым изменениям?». По оценке экспертов PwC, инвесторы ценят усилия горнодобывающих компаний по повышению эффективности и достижению высоких результатов. Но они, очевидно, обес­покоены отставанием отрасли там, где речь идет о факторах, которые традиционно не были в центре внимания горнодобывающего сектора: методы сокращения выбросов, инвестирование в развитие передовых технологий и цифровизацию. Авторы обзора признают, что использование передовых технологий становится важным отличительным признаком ведущих мировых горнодобывающих компаний, однако указывают на то, что по сравнению со многими другими отраслями уровень технологической зрелости горнодобывающих предприятий все еще относительно невысок. Вместе с тем в компании PwC полагают, что отрасли необходимо развивать цифровые технологии в горнодобывающей промышленности для устойчивого развития, безопасности и учета меняющихся настроений потребителей.

Оценка той же компанией уровня цифровизации мировой металлургической промышленности более позитивная. В отчете PwC, представленном ранее и посвященном аналогичным аспектам развития металлургической промышленности, отмечается, что для предприятий этой отрасли цифровизация уже перестала быть «приятным, но необязательным дополнением» или вспомогательным средством. Эксперты ставят металлургическую отрасль в один ряд с сегментами мирового рынка, проводящими масштабную цифровую трансформацию «полным ходом».

Отчасти этот вывод подтверждается аналитикой отечественного рынка. Так, исследование аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG «Цифровые технологии в российских компаниях — 2019» называет металлургию одной из отраслей, наряду с банковской и телекоммуникационной, планирующих наиболее масштабные инвестиции в цифровые технологии. По данным авторов исследования, средний размер инвестиций в цифровизацию металлургических компаний в 2019 году составляет 73,3 млн руб. При этом респонденты считают, что у них есть четко сформулированная программа цифровой трансформации предприятия.

Отечественные концепции прикладной цифровизации

Актуальность внедрения цифровых технологий подтверждается не только экспертами рынка, но и российскими правительственными структурами. Так, Министерство энергетики РФ разработало ведомственный проект «Цифровая энергетика», затрагивающий угледобывающую промышленность. В соответствии с проектом предполагается, что внедрение цифровых технологий позволит снизить операционные и капитальные затраты, обеспечить прирост добычи угля подземным и карьерным способом на 5–7% к 2024 году. В качестве важного эффекта от использования цифровых технологий отмечается повышение безопасности работы на угледобывающих предприятиях.

Начальник управления информационных технологий ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») Евгений Ковалевский говорит, что цифровые технологии в отечественной угольной отрасли активно развиваются. «В современных реалиях при сегодняшних требованиях бизнеса к безопасности на производстве и эффективности управления процессами классических учетных систем и просто человеческих ресурсов уже недостаточно»,— аргументирует он свою точку зрения.

«Формирование единого информационного ландшафта, обеспечивающего интеграцию систем промышленного уровня с бизнес-приложениями, позволит создать единый цикл планирования, исполнения, контроля, учета и анализа деятельности предприятия, сократить время реакции на внутренние и внешние изменения»,— считает Евгений Ковалевский.

Вице-президент «Евраза» по информационным технологиям Артем Натрусов рассказывает о масштабной программе цифровой трансформации горно-металлургического холдинга: в 2017 году компания реализовала 19 проектов, в 2018-м — 24 проекта. По словам господина Натрусова, цифровая трансформация в «Евразе» не только позволит повысить эффективность производства, но и создаст качественно иную платформу и даст новые инструменты для принятия управленческих решений.

«Развитие идет по двум основным направлениям. Первое — это базовая автоматизация, которая позволяет совершенствовать процессы и подготавливать массивы данных (Big Data). В результате проектов базовой автоматизации мы обеспечиваем готовность производства и поддерживающих функций к цифровой трансформации (Digital Ready). Второе — это, собственно, цифровая трансформация: развитие экспертных систем, центров диспетчеризации, сквозного качества и сценарного планирования, развитие технологий цифровой шахты. Вектор, связанный с искусственным интеллектом и экспертными системами, мы считаем наиболее интересным»,— поделился подробностями вице-президент «Евраза».

Свой подход к цифровой трансформации представила и объединенная компания «Русал». По их информации, в компании реализуется программа цифровизации, которая предусматривает внедрение современных информационных технологий во всех сферах деятельности — от производства до работы с персоналом.

Польза «цифры» в угольной промышленности

В рамках исследования, проведенного Международным центром изучения цифрового воздействия PwC, было обнаружено, что в тех компаниях, которые внедряют у себя цифровые технологии, со временем повышается выручка и снижаются затраты. «Невозможно отрицать, что на сегодняшний день преимущества цифрового лидерства для компаний значительны»,— делают вывод эксперты компании.

Это подтверждает и Евгений Ковалевский, основываясь на опыте своей компании. «Информационные технологии позволяют минимизировать затраты на производство продукции, например применение автоматизированных систем на обогатительных фабриках „Южного Кузбасса“ дает возможность точно дозировать необходимое количество реагентов, исключая перерасход, и получать продукцию с необходимыми характеристиками качества. Все это положительно сказывается на себестоимости готовой продукции, повышает ее конкурентоспособность»,— говорит господин Ковалевский.

Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности не ограничивается оптимизацией производственных процессов. Так, вице-президент по информационным технологиям «Евраза» приводит и другие примеры: появление системы беспилотных летательных аппаратов (дронов) для автоматизации маркшейдерской съемки на предприятиях «Распадской угольной компании» привело к сокращению времени простоя карьерной техники и позволило более оперативно предпринимать производственные и управленческие действия. А мобильные решения для подземной добычи угля на предприятиях холдинга позволили осуществлять объективный контроль загазованности шахт, состояния выработок, работы горно-шахтного оборудования.

Цифровой оптимум металла

Эксперты PwC, говоря о следствиях цифровизации в мировой металлургической промышленности, отмечают повышение маневренности цепочек поставок, достижение более глубокого понимания процессов и увеличение уровня загрузки производственных мощностей.

В 2018 году для достижения оптимального экономического эффекта было реализовано сквозное сценарное планирование всей производственной цепочки «Евраз ЗСМК». По информации Артема Натрусова, за счет создания математических моделей (так называемых «цифровых двойников») каждого передела с точностью 99% и сквозной модели для поиска глобального оптимума компания может максимально эффективно планировать шихту, энергетику, расходные материалы. Господин Натрусов оценивает ежегодный эффект от такого проекта в 600 млн руб.

Итогами прошедшего года в области цифровизации технологических процессов поделилась и компания «Русал». «В рамках проекта на промплощадке в Саяногорске были открыты пилотные участки по модернизации сетевой инфраструктуры, развитию системы технического учета и телеметрии энергообъектов, внедрению современной системы управления производственными процессами (MES-системы). На сибирских предприятиях ведется внедрение информационной системы литейного производства и продолжается обновление автоматизированных систем управления технологическим процессом»,— отметили в компании.

Кроме того, для повышения эффективности алюминиевого производства и качества управления электролизером «Русал» разрабатывает систему контроля технологического процесса электролиза с применением современных научно-методологических подходов на основе прогнозной аналитики (Big Data). Реализация этого проекта позволит диагностировать причины снижения производительности электролизеров, подбирать оптимальные условия в зависимости от текущего состояния оборудования и прогнозировать нарушения. По информации компании, пилотный проект, в который за текущий год будет инвестировано более 20 млн руб., реализуется на нескольких сибирских заводах «Русала» и подразумевает тиражирование без дополнительных затрат на другие производственные площадки компании.

Оценивая дальнейшие перспективы цифровизации в металлургической и угольной отрасли, эксперты компании «Делойт-СНГ» уверены, что использование различных инструментов и решений на основе информационных технологий позволяет промышленным компаниям оптимизировать управление производственными процессами, промышленной безопасностью, трудовыми ресурсами, финансовыми потоками, а применение сервисов электронной коммерции — реализовывать продукцию в режиме онлайн. Поэтому это направление будет развиваться стремительными темпами в ближайшие и последующие годы.

Игорь Степанов