ГУП «ТЭК СПб» банкротит управляющие компании ПАО «ГИТ» из-за долга в 730 млн рублей

Задолженность управляющих компаний холдинга ПАО «ГИТ» (позиционируется в качестве крупнейшей частной компании в сфере управления недвижимостью на Северо-Западе) перед ГУП «ТЭК СПб» за полученную тепловую энергию по состоянию на 1 сентября 2019 года составляет около 730 млн рублей.

В частности, как сообщили в ГУП «ТЭК СПб», компания ООО «Доверие» задолжала теплоэнергетикам более 213 млн руб., ООО «УК Евротракт» — 289 млн руб., ООО «УК "Невская 40"» — 121 млн руб., ООО «ЖКС №3» — более 7,5 млн руб., ООО «УО "Профсервис"» — 93 млн руб., ООО «ГК "Универсальный страж"» — более 5,5 млн руб.

В связи с ухудшением платежной дисциплины недобросовестных управляющих организаций ГУП «ТЭК СПб» приняло решение обратиться в Арбитражный суд с заявлениями о признании указанных компаний банкротами. В рамках дела о банкротстве ТЭК планирует инициировать рассмотрение вопроса о привлечении руководителей должника к субсидиарной ответственности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за долги перед ГУП «ТЭК СПб» в размере около 170 млн руб. была признана банкротом управляющая компания ООО «ЖКСервис», в чьем ведении находились дома в Красносельском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга.