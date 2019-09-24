Власти готовы построить лишь треть платной дороги Казань-Москва до 2024 года

Власти России намерены в три раза сократить план строительства платной дороги Казань-Москва до конца 2024 года. Вместо 729 км планируется построить лишь 230 км, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минтранса России.

Одновременно изменилась и стоимость реализации проекта. Вместо 539 млрд руб. теперь речь идет о 250 млрд. Проект дороги уже внесли в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Окончательное решение о концепции платной трассы примет глава российского правительства Дмитрий Медведев. В данный момент министерство транспорта вместе с министерством финансов и министерством экономического развития занимается проработкой всех вариантов трассировки проекта «Европа –Западный Китай» по поручению премьер-министра. Власти России заявили о необходимости сочетать строительство новой платной трассы Москва-Казань с ремонтом существующей автодороги М7.

Ранее сообщалось, что Минфин России одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань.

"Ъ-Казань"