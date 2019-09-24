Вопрос о зарплатах сотрудников скорой помощи в Сатке рассмотрит рабочая группа минздрава

Министерство здравоохранения Челябинской области направит рабочую группу в Сакту для урегулирования конфликта на станции скорой помощи, работники которой написали коллективное обращение к главному врачу с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы, сообщает пресс-служба минздрава. В ведомстве заявляют, что в некоторых учреждениях «возникло недопонимание» между работниками и руководителями после изменений в структуре зарплаты медработников: с начала года увеличилась окладная часть, но уменьшились стимулирующие выплаты. Так, на снижение заработка ранее жаловались врачи Октябрьской районной больницы, а сейчас сотрудники станции скорой помощи Сатки, которые также сообщили об отсутствии летней спецодежды и другие неудовлетворительные условия труда.

«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке. Также по отдельным сотрудникам имеется факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году. Открытие отделения неотложной помощи и прием на работу новых сотрудников снизили нагрузку на работающий медперсонал, это отразилось на размере зарплаты отдельных лиц, но при этом улучшило качество и доступность медицинской помощи»,– сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, конфликт в Октябрьском районе разрешил главврач больницы, который провел переговоры с работниками, по результатам которых один человек уволился. На его место пришел новый сотрудник.