Губернатор утвердил концепцию развития завода имени Шпагина

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил концепцию развития социокультурного пространства «Завод имени Шпагина». Документ подписан главой правительства 18 сентября.

Согласно ему, в составе комплекса планируется реконструкция и строительство следующих объектов: медиа-офиса «Точка кипения» вместе с кафе и лекторием (2 тыс. кв. м.), мультижанрового пространства (3 тыс. кв. м.), театра (2, 1тыс. кв. м., для нужд театра «У моста - «Ъ-Прикамье»), краеведческого музея «Пермский период» (6, 7 тыс. кв. м.), фуд-молл (1, 5 тыс. кв. м ), креативного пространства (2, 5 тыс. кв. м.), пространства инженерных экспозиций (2, 2 тыс. кв. м.), музея современного искусства (5 тыс. кв. м.), Пермской художественной галереи (20 тыс. кв. м.).

В документе определено зонирование площадке. В числе новых объектов, согласно ему, планируется создание летнего кинотеатра, а также индустриального парка. Также предусмотрена прогулочная тропа на существующих трубопроводов с видовыми площадками.

Напомним, краевые власти в 2017 году за 444,5 млн руб. выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера. Работы по созданию культурно-рекреационного пространства предполагается завершить к 2024 году.