Лионель Месси — лучший в шестой раз

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, получивший 46 процентов голосов на выборах лучшего игрока года по версии FIFA, в рекордный шестой раз награжден призом The Best FIFA Awards-2019 на церемонии, прошедшей вчера в Милане. На награду претендовали также защитник «Ливерпуля» голландец Вирджил ван Дейк и нападающий «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду, занявшие по итогам голосования второе и третье места.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем приза лучшему игроку года FIFA, исходя из суммы голосов капитанов и тренеров сборных, журналистов и болельщиков, которые распределяются в равных долях — по 25%. 32-летний аргентинец победил в голосовании среди игроков, тренеров и болельщиков, а защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выиграл голосование журналистов. Замкнул тройку Криштиану Роналду. Месси стал обладателем этой награды в рекордный шестой раз. Ранее FIFA признавала его лучшим игроком в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В минувшем сезоне аргентинец в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании.

Лионель Месси получил в общей сложности 46 процентов голосов на выборах лучшего игрока года: от тренеров — 379 очков, от капитанов — 377, от журналистов — 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов (в зачет шло процентное соотношение голосов). Виргил ван Дейк, ставший в итоге вторым, набрал 38 процентов голосов: у журналистов он стал первым — 462 очка, у капитанов — вторым (337), у тренеров и болельщиков — третьим (289 очков и 704 235 голосов). Тройку замкнул Криштиану Роналду из «Ювентуса»: 307 очков от тренеров, 330 от капитанов, 264 от прессы, 962 919 голосов от фанатов и итоговые 36 процентов.

Вратарем года стал бразилец Алиссон из «Ливерпуля», на втором и третьем местах — Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Стеген («Барселона»). Лучшим тренером сезона назван немец Юрген Клопп («Ливерпуль»), который обошел Пепа Гвардиолу («Манчесрет Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»). Самым красивым голом в прошедшем сезоне FIFA назвала гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в игре против «Ференцвароша», который он забил 16 февраля. Вели церемонию известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит и итальянская журналистка Илария Д’Амико.

«Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего,— сказал Лионель Месси в ответной речи.— Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их — бесценная радость. Мои сыновья — большие любители футбола, но скромно смотрят на всех игроков вокруг. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними».

По версии Лионеля Месси тройка лучших игроков выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Франки де Йонг. Ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубников Мохаммеда Салаха и Мане. Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Кильяна Мбаппе.

Вера Мухина