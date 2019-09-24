Утром в Екатеринбурге горел цех бывшего турбомоторного завода

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 04:38 по местному времени на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре по улице Фронтовых Бригад. На место прибыло 17 единиц техники и 60 человек личного состава. Оказалось, что горит крыша двухэтажного производственного цеха. В 05: 41 по местному времени пожар был локализован на площади 500 кв. м. В 06:15 по местному времени открытое горение было ликвидировано, после чего началась проливка и разбор сгоревших конструкций. «Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается»,— отметили в МЧС.

В пресс-центре группы «Синара» уточнили, что пожар произошел на территории бывшего турбомоторного завода по адресу Фронтовых бригад,18. «Происшествие не имеет отношения к Уральскому дизель-моторному заводу, предприятие работает в штатном режиме»,— пояснили в пресс-центре.