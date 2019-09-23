Преподаватели попросили Дмитрия Медведева помочь посчитать деньги

Преподаватели Ухтинского государственного технического университета (Коми) обратились с коллективным письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором просят, в частности, «провести проверку финансово-хозяйственной деятельности УГТУ за последние десять лет». Вуз финансируется из федерального бюджета и получает поддержку партнеров из числа крупных компаний региона: нецелевое расходование этих средств уже стало предметом прокурорской проверки.

Авторы обращения к господину Медведеву отмечают, что в УГТУ свыше тысячи сотрудников и почти восемь тысяч студентов, из них порядка пятисот — молодежь из стран бывшего СССР и стран дальнего зарубежья. По словам авторов письма, кредиторская задолженность УГТУ превысила 440 млн руб. Задолженность по исполнительным листам на конец учебного года (май 2019-го) составляла 82 млн руб., в связи с чем банковский счет вуза был заблокирован, и студенты на некоторое время остались без стипендий.

Авторы письма требуют, в частности, провести полную проверку финансово-хозяйственной деятельности УГТУ за последние десять лет: в указанный период ректором был Николай Цхадая, которому трудовой контракт минувшей осенью не был продлен по возрастному цензу (в прошлом году ему исполнилось 68 лет). Кроме того, преподаватели настаивают на проверке законности решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России (учредитель УГТУ) о недопуске этим летом к выборам врио ректора Дмитрия Беляева. Господин Беляев до УГТУ возглавлял педагогический колледж в Сыктывкаре, а до того являлся заместителем министра образования Коми. Выборы ректора в УГТУ пока не состоялись.

В письме содержится также просьба дать оценку действиям прежнего руководства вуза по вопросу освоения средств партнеров УГТУ из числа предприятий крупного бизнеса (в их числе ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть» и пр.). Правоохранительные органы начали проверку прошлой осенью, однако о ее результатах неизвестно по сей день. В прокуратуре Коми “Ъ” сообщили, что проверка действительно проводилась и «ее итоги будут подведены позже».

Авторы письма отмечают, что хотели бы вернуть в вуз Дмитрия Беляева: по их словам, за короткий период его руководства педагогам подняли зарплаты и обращение в прокуратуру о проверке расходования средств партнеров университета также его заслуга. Решен был и вопрос с долгами по стипендиям, отметили собеседники “Ъ”.

Другая часть преподавателей выступает в защиту прежнего ректора, господина Цхадаи: по их мнению, он «сделал вуз центром притяжения молодежи» и «выстроил настоящий кластер: привлек работодателей в лице крупных вертикально интегрированных компаний, с помощью которых в университете обустроили современные лаборатории и оборудовали технопарк».

Студенты вуза также придерживаются противоположных точек зрения. Дозвониться до самого Николая Цхадаи, остающегося президентом УГТУ, “Ъ” не удалось.

Роман Павлов, Сыктывкар