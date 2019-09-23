В Губахе пресечена попытка доставить в колонию 12 мобильных телефонов

Сотрудники ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю в Губахе пресекли попытку доставки на территорию колонии крупной партии запрещенных предметов. Как отмечает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю, злоумышленники планировали перебросить предметы через ограждение колонии.

Всего сотрудники обнаружили 11 свертков из полиэтилена, в которых находилось 12 сотовых телефонов, 35 зарядных устройств, 12 сим-карт, 17 гарнитур, 25 USB-кабелей.

В настоящее время ведется поиск лиц, пытавшихся доставить технику в колонию.