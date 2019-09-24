Официальные обращения станут неформальнее

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил обладминистрации разработать на региональном уровне порядок официальной регистрации обращений, поступающих в правительство через электронные средства связи, в том числе через социальные сети. По его словам, такая необходимость возникла в связи с тем, что граждане чаще используют «электронные возможности» для решения проблем. Эксперты скептически относятся к инициативе регистрировать комментарии в социальных сетях как официальные обращения.

Чиновники пензенского правительства будут работать по обращениям, поступающим в социальные сети. В соответствии с поручением губернатора региона Ивана Белозерцева правовое управление обладминистрации должно разработать законодательную основу для регистрации подобных писем в качестве официальных обращений. Впоследствии, по словам господина Белозерцева, это должно быть закреплено в региональном законодательстве.

«Письменных обращений сегодня становится меньше, поскольку чаще люди направляют вопросы, используя электронные возможности»,— заявил на заседании областного правительства Иван Белозерцев. «Обращаю внимание представителей министерств и ведомств: надо, чтобы должностные лица, как только поступила информация, например, на сайт министерства или губернатору в Instagram, реагировали оперативно, принимали соответствующие меры, не дожидаясь официального обращения. Это и есть официальное обращение»,— отметил он. По словам Ивана Белозерцева, сам он уже сейчас работает не только с письменными заявлениями, но рассматривает и вопросы, поступившие от пользователей социальных сетей.

Иван Белозерцев уже не раз заявлял, что представители власти должны работать с социальными сетями. Например, на конференции «Единой России» 13 сентября он сказал, что каждому депутату следует завести Instagram или Twitter. «У вас есть помощники, они будут вести. Там будут вас и поддерживать, и будут вас критиковать, но узнаваемость ваша будет выше, и вы все равно — даже через социальную сеть — будете ближе к людям»,— говорил губернатор (цитата по ИА «PenzaNews»).

У Ивана Белозерцева есть аккаунты в нескольких социальных сетях. В Instagram у него 14,4 тыс. подписчиков, в Twitter — 2309 читателей, в «Одноклассниках» — 2282 подписчика. В пресс-службе губернатора отметили, что самое большое количество писем поступает в Instagram — до 50 обращений в «личные сообщения», плюс десятки комментариев.

В социальных сетях есть акаунты большинства ведомств правительства Пензенской области: министерства здравоохранения, министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, министерства образования, министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, министерства труда, соцзащиты и демографии, минэкономики, минкультуры, департамент информационной политики и СМИ.Несколько чиновников, таких как заместитель председателя правительства Валерий Беспалов, глава управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов и начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак ведут свои страницы самостоятельно.

Пензенский блогер, предприниматель Антон Купрюшин считает, что смысла регистрировать обращения в соцсети как официальные письма нет. «Надо разделять официальную госслужбу и полуофициальное общение в соцсетях. В правительстве есть официальные каналы, с которыми они работают. Существует порядок подачи заявления, когда человек должен сообщить данные о себе. Что о себе сообщает аватарка и никнейм в соцсети? Как на них реагировать?» — отмечает господин Купрюшин. Вместе с тем он считает, что чиновники, официально позиционирующие себя в соцсетях, должны быть «более чуткими» к ­замечаниям.

Глава пензенского фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков полагает, что никаких сложностей в создании правовой основы, чтобы регистрировать сообщения в соцсети, как официальные обращения, нет. «Думаю, для этого достаточно издать приказ по организации, в котором прописать, что все письма в аккаунты в соцсетях должны распечатываться и регистрироваться»,— считает он. При этом господин Шарипков полагает, что смысла в этой инициативе мало. «Каналов связи с властью сейчас достаточно. На каждом сайте существует интернет-приемная, письма из которой фиксируются как входящая корреспонденция и на них обязательно должен быть ответ. К тому же, если чиновник беспокоится хотя бы о своем имидже, то, когда ему пришлют письмо с фотографией ямы, он должен отреагировать. Если же руководителю ведомства все равно, то, сколько дополнительных каналов связи ни делай, толку не будет»,— отметил Олег Шарипков.

Сергей Петунин