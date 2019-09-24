Губернатор открыл вакансии

В Челябинской области началось формирование нового состава правительства. Контракты не продлены с министром социальных отношений Татьяной Никитиной и министром здравоохранения Сергеем Приколотиным. Также должностей лишились председатель областного Госкомитета по охране культурного наследия Александр Баландин и начальник главного регионального управления Госжилинспекции Олег Датских. Сообщается, что в ближайшее время на место политического вице-губернатора Евгения Голицына будет утвержден бывший коллега Алексея Текслера по «Норильскому никелю» Анатолий Векшин. Политологи считают, что «перезагрузка» социального блока связана с высоким уровнем личного доверия первому вице-губернатору региона Ирине Гехт, которая курирует это направление.



Через несколько дней после официальной инаугурации Алексея Текслера на посту губернатора в Челябинской области начался процесс формирования новой управленческой системы. Наиболее заметные кадровые перестановки произошли в социальном блоке. Не продлен контракт с министром здравоохранения области Сергеем Приколотиным, он продолжит работу в качестве директора «Территориального центра медицины катастроф Челябинской области». На его место рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который в настоящее время занимает должность главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр». Сейчас обязанности министра исполняет Виктория Сахарова, ранее занимавшая пост заместителя господина Приколотина. Также уволена глава регионального министерства социальных отношений Татьяна Никитина. На ее место может быть назначена уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Министерство здравоохранения глава региона критиковал из-за излишних мер оптимизации системы здравоохранения в регионе, что привело к закрытию ряда фельдшерско-акушерских пунктов в поселках. Также были громкие скандалы с сокращением и задержкой зарплаты работникам больниц, несколько детей за короткое время умерли из-за неправильно поставленных диагнозов, пациенты неоднократно сообщали о плохих условиях пребывания в учреждениях здравоохранения. К министерству социальных отношений области были вопросы после того, как вскрылся факт сексуального насилия над несовершеннолетними в Лазурненском интернате.

Также освобождены от занимаемых должностей начальник главного регионального управления Госжилинспекции Олег Датских и председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин. На место последнего претендует начальник отдела контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Федичкин. Как рассказали в управлении Госкомитета, решение о назначении нового руководителя будет принято в четверг. На вопрос “Ъ-Южный Урал”, кто будет руководить ведомством до четверга, в приемной ответили: «Никто».

Как сообщили в региональном правительстве, на должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Александр Филиппов, который весной возглавил ведомство после увольнения Дмитрия Микулика, продолжит работу в миндортрансе в должности заместителя руководителя.

С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки «и.о.». Главой вновь созданного министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов официально утвержден Павел Рыжий.

В ближайшее время на место политического вице-губернатора будет назначен Анатолий Векшин, который занимал аналогичный пост в Мурманской области. Ранее он вместе с Алексеем Текслером работал в «Норильском никеле». Назначение анонсировал сам господин Текслер. Губернатор сказал журналистам, что официальное назначение господина Векшина «состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры». Он отметил, что для Евгения Голицына, который пока занимает должность заместителя губернатора по политическим вопросам, у него также «есть предложение».

Политолог Евгений Минченко считает, что «перезагрузка» социального блока правительства Челябинской области связана с «карт-бланшем» курирующей его вице-губернатора Ирины Гехт. По словам господина Минченко, губернатор Алексей Текслер «абсолютно доверяет ей и ее решениям». «В правительстве получился сплав людей, которых Текслер лично знает и кому доверяет, с другой стороны, профессионалов с корнями в регионе. Назначение Анатолия Векшина также оправдано. Он один из самых сильных политических менеджеров в стране. Это человек адекватный профессионально, он является очень хорошим приобретением для команды Текслера»,— подчеркивает эксперт.

Карина Кальярова