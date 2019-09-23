Дочерняя компания «Еврохима» подала иск к ЧМК на 74 млн рублей

Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область, входит в минерально-химическую компанию «Еврохим») подало в Арбитражный суд Челябинской области иск к Челябинскому металлургическому комбинату (группа «Мечел»). Сумма требований – 74,2 млн рублей. Исковое заявление, принятое судом к производству 20 сентября, опубликовано в картотеке арбитражных дел. Первое заседание назначено на 10 октября.

АО «Минерально-химическая компания “Еврохим”» является российским подразделением швейцарской EuroChem Group AG. Принадлежащий ему Ковдорский ГОК – крупный российский поставщик апатитового, бадделеитового и железорудного концентрата.