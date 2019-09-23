«Аквилон Инвест» построит ЖК комфорт-класса на Октябрьской набережной

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» приобрел под застройку земельный участок площадью около 24 тыс. кв. м на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Он расположен восточнее пересечения с Русановской улицей — там девелопер намерен возвести жилой комплекс комфорт-класса, а также объекты социальной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, общая площадь нового ЖК составит около 90 тыс. кв. м. В настоящий момент «Аквилон Инвест» завершает разработку проекта. Приступить к строительству планируется в IV квартале этого года. Стоимость сделки по покупке участка и объем инвестиций не уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Аквилон Инвест» планирует направить более 2 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры в Петербурге.

Также сообщалось, что застроить территорию на Октябрьской набережной (участок, где ранее размещалось лакокрасочное производство «Пигмент») намерена строительная компания Setl City.