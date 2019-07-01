«Аквилон Инвест» инвестирует более 2 млрд рублей в петербургскую инфраструктуру

Холдинг «Аквилон Инвест» планирует направить на развитие социальной инфраструктуры в Петербурге более 2 млрд рублей. Архангельский девелопер уже реализует проекты в рамках программы развития территорий в городах присутствия. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает «Фонтанка.ру».

Средства планируется направить на строительство детских садов, медицинских центров, реновацию школы, проектирование и строительство дорог рядом с жилыми комплексами. После завершения работ, проводимых за счет собственных средств холдинга, объекты инфраструктуры будут переданы Петербургу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Аквилон Инвест» построит МФК на месте завода «Петмол» на Обводном канале.